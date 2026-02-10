Economía

Spotify eleva un 94% el beneficio en 2025 tras ganar usuarios a un ritmo récord

Spotify cerró 2025 con un beneficio neto récord de $2.634 millones, casi el doble que un año antes, impulsado por el crecimiento de suscriptores y un aumento de usuarios activos.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Spotify confirmó un nuevo ajuste de precios para Premium en febrero. Estados Unidos, Estonia y Letonia serán los países afectados por el incremento.
Impulsado por las suscripciones ‘premium’, Spotify cerró 2025 con ganancias récord y un incremento sostenido de usuarios, tanto de pago como gratuitos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SpotifyGanancias de Spotify
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.