Spotify apuesta por el mundo editorial con Page Match y libros impresos

La plataforma amplía su apuesta editorial con una función para continuar lecturas en audio y una alianza que impulsa a librerías independientes

Por Europa Press
Spotify lanzó Page Match y anunció la venta de libros físicos desde su app mediante un acuerdo con Bookshop.org en mercados seleccionados.
