Spotify apuesta por el mundo editorial con Page Match y libros impresos

Spotify lanzó Page Match y anunció la venta de libros físicos desde su app mediante un acuerdo con Bookshop.org en mercados seleccionados.

Spotify anunció dos movimientos clave en el sector editorial. La plataforma presentó oficialmente Page Match, una función que sincroniza libros físicos o digitales con audiolibros, y confirmó una alianza con Bookshop.org para permitir la compra de libros impresos desde la aplicación.

Page Match ya está disponible en Spotify. La herramienta permite que las personas continúen una historia en formato audiolibro luego de leerla en papel o en eBook. El objetivo es que la lectura se adapte a los horarios diarios y no se interrumpa cuando el usuario conduce o realiza actividad física.

La empresa explicó que la función convierte distintos momentos del día en oportunidades para seguir una historia. De esta forma, la experiencia de lectura se extiende más allá del formato tradicional.

Los suscriptores Premium y quienes utilizan el plan Audiolibro+ acceden a Page Match dentro de su cuota mensual de horas de audiolibros. En el caso de los usuarios gratuitos, la función opera con audiolibros específicos adquiridos directamente en la aplicación.

En cuanto a la disponibilidad geográfica, Page Match funciona en los países donde Spotify ofrece audiolibros. Entre ellos figuran Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y algunos mercados europeos. España no aparece incluida por ahora.

Asociación con Bookshop.org

La segunda novedad corresponde a una alianza entre Spotify y Bookshop.org. Este acuerdo permite comprar libros físicos desde la app de Spotify y recibirlos a través de librerías independientes.

La compañía indicó que esta iniciativa busca aumentar la interacción con los libros impresos. Este formato representó 73% de los ingresos del sector editorial en 2025. Además, las compras realizadas desde Spotify apoyan de forma directa a las librerías y a los autores.

Desde Bookshop.org se defendió que la integración con Spotify fortalece el respaldo económico a las librerías independientes en cada transacción realizada dentro de la plataforma.

La opción de compra de libros físicos estará disponible a finales de primavera en Estados Unidos y Reino Unido.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.