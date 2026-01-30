Tecnología

Spotify habilita chats grupales para compartir música

La plataforma amplía sus funciones sociales y permite crear conversaciones grupales para compartir contenidos de audio en tiempo real

Por Europa Press
Los nuevos chats grupales de Spotify facilitan compartir canciones, pódcasts y audiolibros con amigos y familiares desde la aplicación.
Los nuevos chats grupales de Spotify facilitan compartir canciones, pódcasts y audiolibros con amigos y familiares desde la aplicación. (SPOTIFY./SPOTIFY.)







