Spotify habilita chats grupales para compartir música

Los nuevos chats grupales de Spotify facilitan compartir canciones, pódcasts y audiolibros con amigos y familiares desde la aplicación.

Spotify incorporó una nueva función que permite crear chats grupales dentro de la aplicación. La herramienta admite hasta 10 personas y busca facilitar el intercambio de canciones, pódcasts y otros contenidos sin salir de la plataforma.

La opción amplía la función de mensajes directos, presentada en agosto. En ese momento, la plataforma habilitó el envío individual de contenidos. Ahora, la novedad extiende esa experiencia al formato grupal.

Con los chats grupales, los usuarios pueden compartir pódcasts, listas de reproducción y audiolibros que estén escuchando en tiempo real. La función está disponible para personas mayores de 16 años, tanto con planes gratuitos como con suscripciones activas.

Spotify informó que el despliegue de esta herramienta inició de forma progresiva. La novedad se integra con otras funciones sociales de la aplicación.

Entre ellas figura la visualización de la actividad de reproducción en tiempo real. También se incluye la posibilidad de solicitar unirse a una Jam directamente desde la conversación. Estas opciones se anunciaron el 8 de enero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.