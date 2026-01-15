Tecnología

Spotify anuncia una nueva subida de precios de sus suscripciones Premium en estos países

La plataforma de música en streaming aplicará nuevos precios a sus planes Premium y notificará a los usuarios por correo electrónico en los próximos días

Por Europa Press
Spotify confirmó un nuevo ajuste de precios para Premium en febrero. Estados Unidos, Estonia y Letonia serán los países afectados por el incremento.
Spotify confirmó un nuevo ajuste de precios para Premium en febrero. Estados Unidos, Estonia y Letonia serán los países afectados por el incremento. (Canva/Canva)







