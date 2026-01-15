Spotify anuncia una nueva subida de precios de sus suscripciones Premium en estos países

Spotify confirmó un nuevo ajuste de precios para Premium en febrero. Estados Unidos, Estonia y Letonia serán los países afectados por el incremento.

Spotify anunció un nuevo aumento en el precio de sus suscripciones Premium que empezará a regir a partir de febrero. La medida impacta a Estados Unidos, Estonia y Letonia, según informó la propia compañía en un comunicado oficial.

La empresa de origen sueco indicó en su sitio web que los usuarios de estos países recibirán un correo electrónico en los próximos días. En ese mensaje se detallarán las nuevas tarifas aplicables a cada tipo de plan.

Spotify explicó que los ajustes periódicos de precios reflejan el valor del servicio. Según la empresa, estos cambios permiten mantener una experiencia de usuario de alta calidad y generar mayores beneficios para los artistas que publican su música en la plataforma.

Este incremento se suma al aplicado en agosto pasado en varias regiones del mundo. En ese momento, Spotify aumentó sus tarifas en Asia, Oriente Medio, África, Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico.

Nuevos precios de Spotify Premium en Estados Unidos

Spotify ya actualizó en su web los precios oficiales para Estados Unidos. El plan Individual pasó a costar $12,99 al mes. El plan para Estudiantes subió a $6,99 mensuales. Ambos representan un aumento de $1 respecto al precio anterior.

El plan Dúo ahora tiene un valor de $18,99 al mes. El plan Familiar alcanzó los $21,99 mensuales. En estos dos casos, el incremento fue de $2.

Qué incluye el servicio Premium

El servicio Spotify Premium permite escuchar música en streaming sin anuncios. También ofrece la opción de descargar contenidos para reproducirlos sin conexión a internet.

Además, el plan Premium habilita funciones como modificar el orden de reproducción, organizar la cola de escucha, acceder a audio de alta calidad y utilizar la escucha grupal en tiempo real.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.