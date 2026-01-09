Spotify estrena una nueva función que permite ver lo que escuchan sus contactos en tiempo real

La actualización de Spotify integra reproducción en tiempo real y solicitudes para Jam dentro de los mensajes de la aplicación.

Spotify incorporó nuevas funciones en la sección de mensajes de su aplicación. La plataforma ahora permite ver la actividad de reproducción en tiempo real y solicitar unirse a una Jam directamente desde el chat.

La compañía reforzó esta área tras registrar cerca de 40 millones de usuarios que enviaron alrededor de 340 millones de canciones desde que los mensajes debutaron el año pasado.

La actualización habilitó en teléfonos móviles una función que ya existía en la versión de escritorio. Los usuarios pueden observar qué escuchan sus contactos en ese momento. Además, tienen la posibilidad de pedir acceso a una Jam, la herramienta que sincroniza la escucha de música entre varias personas.

Ambas funciones ya operan en dispositivos iOS y Android, siempre que la opción de mensajes esté activa. La actividad de reproducción está disponible para todos los usuarios con acceso a mensajes. En el caso de la Jam, los usuarios de la versión gratuita pueden unirse cuando la sesión la organiza un suscriptor Premium.

Spotify recordó que estas herramientas solo están habilitadas para usuarios mayores de 16 años, debido a que forman parte del sistema de mensajería.

Actividad de reproducción en tiempo real

La nueva función permite compartir la música que una persona escucha en ese instante. Si no hay reproducción activa, el sistema muestra la última canción reproducida. El requisito es que exista un contacto previo mediante mensajes dentro de la aplicación.

Para activarla, el usuario debe ingresar a los ajustes de privacidad y social y habilitar la opción “Actividad de reproducción”. En ese mismo apartado se puede elegir con qué contactos se comparte la información.

Una vez activa, la actividad aparece en la fila de chats de la barra lateral y en la parte superior de cada conversación. Al tocarla, el contacto puede agregar canciones a su biblioteca, iniciar la reproducción, abrir el menú del tema o reaccionar con un emoji.

Solicitud para unirse a una Jam

La plataforma también añadió la opción de solicitar unirse a una Jam desde el chat. El acceso se realiza dentro de la conversación, mediante un ícono con dos personas conectadas ubicado en la esquina superior derecha.

El sistema despliega una ventana para confirmar la solicitud. Luego, el usuario debe esperar la aceptación o el rechazo del anfitrión. Si la solicitud recibe aprobación, ambos participantes escuchan música en tiempo real y pueden agregar pistas a una cola compartida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.