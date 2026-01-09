Tecnología

Spotify estrena una nueva función que permite ver lo que escuchan sus contactos en tiempo real

La app permite ver qué escuchan los contactos en ese momento y solicitar acceso a sesiones Jam sin salir del chat

Por Europa Press
La actualización de Spotify integra reproducción en tiempo real y solicitudes para Jam dentro de los mensajes de la aplicación.
La actualización de Spotify integra reproducción en tiempo real y solicitudes para Jam dentro de los mensajes de la aplicación. (SPOTIFY/SPOTIFY)







