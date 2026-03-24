‘Estamos pidiéndole a Dios’: recordada periodista de Teletica vive duro momento por su esposo, internado en el Cenare

El esposo de la experiodista de Teletica está internado en el Cenare. Fotografía ilustrativa.

La periodista Mariana Soto, recordada por hacer historia como la segunda mujer en integrar Teletica Deportes, vive uno de los momentos familiares más retadores debido a un fuerte quebranto de salud de su esposo.

Soto, quien lleva años alejada de la televisión, conversó con La Nación sobre la situación que atraviesa su marido, Alexander Solís, reconocido funcionario del Benemérito Cuerpo de Bomberos y exjerarca de la Comisión Nacional de Emergencias.

La comunicadora detalló que Solís está hospitalizado, luego de que a mediados de febrero sufriera un “derrame isquémico”. En esa ocasión, lo atendieron en el Hospital San Juan de Dios, donde permaneció varios días mientras lograban estabilizarlo.

Ahora, se encuentra internado en el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare), donde recibe terapia. Mariana Soto aseguró que el estado de salud de Alexander es muy bueno actualmente.

“Tuvo afectación en la coordinación de sus extremidades izquierdas, y sufrió una disfagia, por lo que tiene limitación de deglutir. Sin embargo, las terapias lo harán recuperarse”, comentó.

Mariana Soto asegura que su familia está muy unida y a la espera de que su esposo se recupere. (Cortesía Fotografía Vital Monge)

Además, confesó que en su núcleo familiar están conscientes de que este proceso está empezando.

“Nos hemos mantenido muy unidos y pidiéndole a Dios mucha fortaleza para este proceso que será largo”, concluyó.

Mariana Soto integró Teletica Deportes a finales de los 90. Luego, pasó por otros medios, incluido el extinto Canal 9 y hace una década trabajó para la FIFA.

Por su parte, Solís, además de sus roles en el Cuerpo de Bomberos y CNE, volvió a la palestra pública recientemente al postularse como diputado por el partido Coalición Agenda Ciudadana.