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‘Estamos pidiéndole a Dios’: recordada periodista de Teletica vive duro momento por su esposo, internado en el Cenare

La experimentada comunicadora conversó con ‘La Nación’ sobre el retador proceso que atraviesa su familia

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Por Juan Pablo Sanabria
06/11/2024, San José, recorrido por el CENARÉ con Milton Chamorro subdirector del CENARÉ, Marlon Méndez director administrativo y financiero, Priscila Castro subadministradora de CENARÉ y Roberto Aguilar director general del CENARÉ, para ver como quedo el Centro de Rehabilitación después de CEACO.
El esposo de la experiodista de Teletica está internado en el Cenare. Fotografía ilustrativa. (José Cordero)







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Mariana SotoAlexander SolísTeletica Deportes
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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