Estadounidense en Costa Rica hasta recurrió a ChatGPT, pero no logra entender esta expresión tica

La estadounidense Emily Kuehl se mudó a Costa Rica hace un año y desde entonces se ha maravillado con la naturaleza y la cultura del país. Sin embargo, a pesar de que ya lleva tiempo en suelo tico, el idioma español le sigue representando algunos retos.

Especialmente, algunas expresiones locales le causan desconcierto. Según comentó, no ha logrado hallar el sentido a la frase “¡Qué bárbaro!”, muy usual entre costarricenses, y ni siquiera logra descifrarla basándose en el contexto del resto de la oración en que se utiliza.

“A todos los hispanohablantes nativos: su idioma es bastante confuso. No voy a mentir. De verdad, no voy a mentir. Últimamente, he estado escuchando la frase ‘¡Qué bárbaro!’ en mi ciudad, y yo como: ‘¿Qué bárbaro? ¿Qué significa eso?’?”, dijo con humor la estadounidense en un video compartido en su cuenta de TikTok.

Incluso, recurrió a ChatGPT, pero la respuesta de esta Inteligencia Artificial, en lugar de aclarar los nublados, le generó muy dudas. Kuehl enseñó que la IA le explicó que la expresión puede ser negativa, positiva y neutral, y le dio algunos ejemplos como: “¡Qué bárbaro! Jugaste muy bien” o “¡Qué bárbaro! Llegaste tarde”.

“Así que estoy diciendo algo: positivo, negativo, neutral. Increíble… pero sigo sin tener idea de cuándo o cómo usarlo realmente”, concluyó la joven.

En los cientos de comentarios del video, usuarios bromearon con la situación y trataron de explicarle el término.

“Es solo un intensificador. Si usted agrega ‘¡Qué bárbaro!’ a algo bueno, se vuelve mejor. Si lo añade a algo malo, se hace peor”, “Que nadie le diga que trate de entender qué significa ‘diay’, porque ni yo sé” y “Qué bárbara, ¿cómo no va a entender después de esas definiciones?”, fueron algunos de los comentarios.