El Mundo

Estados Unidos avala detención sin fianza para inmigrantes en proceso de deportación, aunque lleven décadas en el país

El fallo podría transformar el sistema migratorio y llegar a la Corte Suprema. Conozca los detalles y el impacto

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Tribunal federal permitió detener sin fianza a solicitantes de admisión mientras resuelven su deportación en Estados Unidos.
Tribunal federal permitió detener sin fianza a solicitantes de admisión mientras resuelven su deportación en Estados Unidos. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCICEInmigrantesEstados Unidos
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.