Viva

Esta playa en Costa Rica atrapa a los argentinos, según un prestigioso medio

Santa Teresa, en la península de Nicoya, se ha vuelto el destino predilecto de argentinos que buscan cambiar su estilo de vida

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales y La Nación / Argentina / GDA
La revista Islands calificó a Santa Teresa como la playa más cool de Centroamérica por su ambiente relajado, surf y naturaleza.
Un medio resaltó a Santa Teresa como una playa costarricense que enamora a argentinos y donde muchos deciden quedarse. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCplaya Costa RicaSanta Teresa
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.