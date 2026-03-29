Viva

Esta película de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ se puede ver gratis: esta es la plataforma y cómo acceder

La película previa a “Infinity Castle” está disponible sin costo en una plataforma con anuncios, mientras su secuela retrasa su llegada al streaming

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
Crunchyroll transmitirá el primer capítulo de la Temporada 4 de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ el domingo 12 de mayo
“Mugen Train” se puede ver gratis en Amasian TV sin registro. Es clave para entender la historia antes del esperado estreno digital de “Infinity Castle”.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDemon Slayer: Kimetsu no YaibaDemon SlayerAnime
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.