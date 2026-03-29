Esta película de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ se puede ver gratis: esta es la plataforma y cómo acceder

“Mugen Train” se puede ver gratis en Amasian TV sin registro. Es clave para entender la historia antes del esperado estreno digital de “Infinity Castle”.

La película Demon Slayer: Mugen Train ya se puede ver gratis en streaming. La opción surge mientras crece la expectativa por el estreno digital de Demon Slayer: Infinity Castle, la cinta más taquillera del anime.

La reciente película del universo creado por Koyoharu Gotōge marcó un hito en 2025. Alcanzó más de $770 millones en taquilla mundial. Superó récords en Japón. También se posicionó como la cinta extranjera más exitosa en Estados Unidos.

Ese éxito provocó un reestreno en cines de varios países. Esto retrasa su llegada a plataformas digitales. Por ahora, los seguidores deben esperar para verla en casa.

La alternativa gratuita para ver Demon Slayer

Mientras tanto, los usuarios pueden acceder a Demon Slayer: Mugen Train, la película anterior de la saga. Esta producción funciona como secuela directa de la primera temporada del anime.

El filme está disponible en plataformas como Netflix, Crunchyroll y Amazon Prime Video. También aparece en Apple TV y Disney+. Sin embargo, estas opciones requieren suscripción.

La alternativa gratuita surge con Amasian TV, una plataforma con publicidad. Este servicio ofrece anime, dramas coreanos y contenido asiático variado.

En esa plataforma, la película se encuentra disponible sin necesidad de registro. El acceso es inmediato. Incluye versión original en japonés y doblaje al inglés. También ofrece formatos VOD y FAST.

Un fenómeno global del anime

Antes del éxito de Infinity Castle, Mugen Train también rompió marcas. Logró cifras récord en su estreno. Se convirtió en la película de anime más vista del mundo en su momento.

La historia continúa las aventuras de Tanjiro Kamado y sus compañeros. El grupo aborda una misión en el Tren Mugen. Más de 40 personas desaparecen en ese lugar.

Los protagonistas se unen al hashira de la llama, Kyojuro Rengoku. Enfrentan al demonio Enmu. La amenaza ocurre dentro de un tren con pasajeros atrapados en sueños inducidos.

Una historia clave en la saga

La trama mantiene el desarrollo iniciado en la primera temporada. Incluye a personajes como Nezuko, Zenitsu e Inosuke.

El objetivo del grupo es proteger a los pasajeros. También deben enfrentar ataques que alteran la percepción de la realidad.

Esta película forma parte esencial del arco narrativo. Prepara el camino para los eventos finales que adapta la trilogía de Infinity Castle.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.