¿Está Harry Styles usando peluca? El cantante responde tras cuatro años de especulación

Años después de que surgiera un rumor viral sobre su imagen, el artista británico decidió hablar frente a cámaras

Por O Globo / Brasil / GDA
Tras años de especulación en redes sociales, Harry Styles abordó en un programa los comentarios sobre su cabello.
Tras años de especulación en redes sociales, Harry Styles abordó en un programa los comentarios sobre su cabello. (EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP)







