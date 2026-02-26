¿Está Harry Styles usando peluca? El cantante responde tras cuatro años de especulación

Tras años de especulación en redes sociales, Harry Styles abordó en un programa los comentarios sobre su cabello.

El cantante y actor británico Harry Styles se refirió por primera vez a los rumores que lo señalaban como supuestamente calvo y que utiliza peluca. La especulación circuló durante cuatro años y surgió a partir de una publicación en la cuenta de celebridades DeuxMoi.

El comentario original indicaba que un “músico de primera línea y actor ocasional” estaba casi completamente calvo y utilizaba una peluca. En ese momento, las sospechas recayeron sobre el exintegrante de One Direction, quien impulsaba su carrera en cine y televisión.

Durante su participación en el programa Royal Court, Styles abordó el tema en un ambiente distendido. La presentadora Brittany Broski inició la conversación con una pregunta sobre sus dientes. El artista negó que fueran falsos. Luego hizo alusión a su línea capilar en tono irónico, lo que provocó risas en el estudio.

Aunque el cantante no confirmó ni desmintió cambios en su cabello, sí reaccionó ante la persistencia del rumor. En años anteriores habló sobre el impacto que le generó la conversación en redes sociales.

En una entrevista con Rolling Stone, mencionó que su amigo y colaborador Kid Harpoon le enviaba mensajes constantes sobre personas que intentaban confirmar si estaba quedándose calvo. También reflexionó sobre la percepción pública en torno a la calvicie y cuestionó por qué el tema generaba tanto interés.

En esa misma conversación comentó que la herencia genética influía en la pérdida de cabello. Señaló que su abuelo no era calvo y expresó su deseo de que esa característica no lo afectara.

El rumor, que vinculó su imagen con una supuesta peluca e incluso con un trasplante capilar, circuló con fuerza en redes sociales. Styles mantuvo silencio durante años hasta esta reciente aparición televisiva.

El artista británico se refirió en televisión a la versión que lo señalaba como casi completamente calvo y usuario de peluca. (EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.