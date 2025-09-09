Esposo de mujer captada con otro hombre en concierto de Coldplay rompe el silencio; esto fue lo que dijo

En julio, el mundo fue testigo de una polémica infidelidad durante un concierto de la banda británica Coldplay, cuando la kiss cam captó en Massachusetts, Estados Unidos, a una pareja de empresarios en un momento romántico.

Se trataba de Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, junto a Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma compañía. El problema fue que ambos estaban casados, pero con otras personas.

Este lunes trascendió que, por primera vez, Andrew Cabot —esposo de Kristin— rompió el silencio y, a través de una portavoz, se refirió a la situación que vivió su pareja, la cual rápidamente se convirtió en un meme.

Las declaraciones se produjeron poco después de que se difundiera la noticia de que Kristin iniciaría un proceso de divorcio, al igual que Byron, tras conocerse la infidelidad.

De acuerdo con People, una portavoz de Andrew señaló que él y Kristin “se separaron de forma privada y amistosa varias semanas antes del concierto de Coldplay”. Comentó, además, que “su decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche”.

“Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto ponga fin a las especulaciones de manera respetuosa y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”, agregó, precisando que Andrew no hará más comentarios al respecto.

Cabot, de 61 años, es director ejecutivo de Privateer Rum. Tiene dos hijos de un matrimonio anterior, aunque no compartía descendencia con Kristin.

Ni Kristin ni Byron han hablado públicamente sobre la naturaleza de su relación, pero tras el escándalo, ambos renunciaron a sus puestos en Astronomer.