Viva

Esposo de mujer captada con otro hombre en concierto de Coldplay rompe el silencio; esto fue lo que dijo

Las declaraciones las dio a través de una portavoz

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

En julio, el mundo fue testigo de una polémica infidelidad durante un concierto de la banda británica Coldplay, cuando la kiss cam captó en Massachusetts, Estados Unidos, a una pareja de empresarios en un momento romántico.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColdplayKristin CabotAndy ByronAstronomer
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.