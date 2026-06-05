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Esposa de Christian Bolaños vivió inusual embarazo en Dinamarca: el médico del Copenhague fue su ginecólogo

La creadora de contenido explicó su experiencia en un video subido a su Instagram

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Por Juan Pablo Sanabria
Christian Bolaños, su esposa Jazmín Salas y sus hijos.
Christian Bolaños y su esposa Jazmín Salas tienen dos hijos. (Instagram)







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Christian BolañosJazmín Salas
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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