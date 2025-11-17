Esposa de Bryan Ruiz necesitó una trasfusión de sangre: así está su salud

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, habló sobre los difíciles días que ha vivido recientemente, debido al cáncer que afronta y que le fue diagnosticado a mediados de este año.

De acuerdo con Jaikel, la semana pasada tuvo el mayor quebranto de salud desde su diagnóstico. En una reciente historia de Instagram hizo un repaso de lo vivido.

“La quimio me volcó a niveles que no había experimentado, me dio una anemia fea, fea, necesité una transfusión de sangre y la mejora fue muy despacito. Nunca había sentido que bañarme o dar pasitos a la cama, fuera un reto”, escribió.

No obstante, se mostró muy agradecida, pues ya presenta una notable mejoría en su estado de salud. De hecho, compartió un video en el que se le ve realizando ejercicios en su casa.

“Una vez más, Dios me llenó de ángeles, de paciencia, de fortaleza hasta cuando solo quería llorar. Y mi cuerpo comenzó a responder con amor y salud”, agregó en su emotivo mensaje.

Finalmente, como es costumbre en sus redes sociales, cerró su mensaje con optimismo y externó su apoyo a quienes, como ella, están luchando contra una enfermedad.

“Manejar la cabeza cuando sentimos que el cuerpo no responde, no es fácil. Y ahí es, dónde encontramos esa fuerza que solo viene de Dios. Hoy más agradecida que nunca de poder moverme poco a poco de nuevo”, concluyó.

Jaikel recibió el diagnóstico de cáncer el pasado 30 de junio y compartió públicamente su situación de salud el 4 de agosto mediante una sentida carta. Desde entonces, se ha sometido a varias sesiones de quimioterapia.