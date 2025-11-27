Viva

Esposa de Bruce Willis cuenta cómo se viven ahora las fiestas navideñas tras el avance de su demencia

Emma Heming explicó cómo la familia de Bruce Willis reorganizó su vida para adaptarse a su enfermedad y mantener el espíritu navideño a pesar de los cambios

Por O Globo / Brasil / GDA
Esposa de Bruce Willis
La esposa de Bruce Willis explicó cómo reorganizaron las fiestas navideñas debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

