Esposa de Bruce Willis cuenta cómo se viven ahora las fiestas navideñas tras el avance de su demencia

La esposa de Bruce Willis explicó cómo reorganizaron las fiestas navideñas debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal.

La familia de Bruce Willis se prepara para una Navidad distinta. El actor, diagnosticado con demencia frontotemporal, ya no vive con su esposa e hijas en la casa principal. Ahora permanece en una propiedad cercana, bajo atención especializada.

La información fue compartida por Emma Heming, esposa del intérprete, en una entrevista con la revista People. Según reveló, aunque la familia mantiene el espíritu navideño, las celebraciones cambiaron por completo desde que Willis dejó de vivir con ellas.

El protagonista de la saga Duro de matar, de 70 años, se retiró en marzo de 2022 tras ser diagnosticado con afasia. En febrero de 2023, los médicos confirmaron que su condición había evolucionado a demencia frontotemporal, un trastorno que afecta la comunicación y la memoria.

Emma, de 47 años, sigue residiendo en la casa familiar junto a sus hijas Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11. Ambas pueden visitar a su padre en cualquier momento, indicó.

A pesar de los ajustes, la empresaria explicó que decidieron adaptarse para preservar las tradiciones. Destacó que Bruce siempre disfrutó la Navidad y que celebrarán con él, aunque de forma diferente.

Heming reconoció que esta época puede resultar compleja para quienes conviven con pacientes con demencia. No obstante, enfatizó la importancia de construir nuevos recuerdos sin perder la alegría.

La familia también incorporará elementos que evocan al actor, como ver la película Duro de matar, que muchos consideran una cinta navideña.

Bruce Willis y Emma Heming contrajeron matrimonio en 2009. Además de Mabel y Evelyn, el actor tiene tres hijas mayores: Rumer, de 37 años; Scout, de 34; y Tallulah, de 31, nacidas durante su relación con la actriz Demi Moore, de 63 años.

