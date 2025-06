‘Escuchamos pero no despido’: las confesiones de ‘Pelando el ojo’ que dejaron boquiabierto a Norval Calvo

El programa de radio Pelando el Ojo se sumó a la tendencia viral de TikTok “Escuchamos pero no despido”, un reto en el que los empleados hacen confesiones frente a su jefe, quien, por más grave que sea el “pecado”, no puede despedirlos.

El equipo de trabajo de 'Pelando el ojo' publicó algunas confesiones que dejaron boquiabierto a Norval Calvo. (Instagram)

En el video, varios personajes del programa comparten errores, secretos y ocurrencias que, aunque preocuparon a Norval Calvo, también le sacaron más de una risa.

Las confesiones variaron en nivel de gravedad, pero una de las más impactantes fue la de Edson Picado, quien admitió haber borrado por accidente una transmisión en vivo, provocando que a Norval se le borrara, literalmente, la sonrisa del rostro.

Katherinne, por su parte, confesó que una vez fingió estar más enferma de lo que realmente estaba para evitar un viaje por carretera de seis horas hasta Limón, donde el equipo tenía una transmisión programada.

LEA MÁS: De hombre tímido a imitador de ‘Pelando el ojo’; esta es la historia de Aarón Madrigal y sus divertidas voces

Los “pecados” del equipo de Pelando el Ojo que Norval no pudo castigar

Otras confesiones incluyeron errores como subir comentarios desde la cuenta oficial por no cambiar de perfil, haber contagiado a medio equipo por no decir que estaban enfermos, o no subir contenido a YouTube “por falta de conexión”, cuando en realidad se habían ido temprano para la casa.

Norval respondió con más gestos que palabras ante las revelaciones, pero sin duda alguna, el video logró arrancarle carcajadas tanto a él como a los seguidores del programa.

LEA MÁS: ‘¿A cuánto el kilo de mozote?’: En ‘Pelando el ojo’ parodian encontronazo de Rodrigo Chaves y Christian Bulgarelli