De hombre tímido a imitador de ‘Pelando el ojo’; esta es la historia de Aarón Madrigal y sus divertidas voces

Pelando el ojo tiene una nueva voz sacando risas en sus micrófonos, una que crea personajes y se transforma cada vez más: el nuevo integrante del grupo de humoristas se llama Aarón Madrigal.

Aarón es invitado cada jueves al programa, día en que puede desarrollar una pasión que comenzó en sus años de colegio y que con el tiempo tomó nuevas e inimaginables formas.

En lo que pudo ser suerte, un certero golpe del destino o “los designios de Dios”, según sus propias palabras, Madrigal llegó a uno de los programas humorísticos más populares del país. Esto fue lo que sucedió: él es editor de Noticias Repretel; esa es su profesión, pero su facilidad para imitar voces es un don que se fue haciendo muy popular entre la redacción del medio.

Allí, en medio de la confianza, imitaba a sus compañeros periodistas, entre ellos a Andrés Ramírez, Fabián Meza y hasta a Djenane Villanueva.

Aarón Madrigal es editor de 'Noticias Repretel', pero destaca ahora como imitador en ‘Pelando el Ojo’. (Cortesía/Cortesía)

Fue justamente ese “chingue” entre compañeros lo que lo llevó a donde está hoy, luego de una fiesta del noticiero en diciembre pasado.

“Estábamos ahí en el vacilón y les digo ‘vean a ver si ustedes empiezan a decir que imite gente porque qué vergüenza‘. Ese día estaban todos y yo no había captado que ahí estaba don Carlos (Hernández, presidente de la empresa), y al final de esa fiesta Fabián Meza y otros empezaron a pedirme que los imitara”, explicó Aaron.

Él se animó a hacer a sus compañeros y, cuando se dio cuenta, don Carlos también estaba envuelto en las risas que provocaron sus imitaciones.

Tales fueron las carcajadas que Hernández lo felicitó y se asombró de no haberlo visto antes. En enero, en la fiesta general de la empresa llegó la oportunidad inesperada, don Carlos le hizo una seña para que fuera a donde él se ubicaba, pero no estaba solo.

“Yo vi que estaba con Norval (director de Pelando el ojo) y dije ‘qué vergüenza, qué le irá a decir’ y empieza: ‘Este es Aarón el de la fiesta que te conté, es un vacilón, agárralo para algún proyecto’. Yo estaba bien apenado”, recordó el joven de 27 años.

Aarón Madrigal produce contenido en YouTube con doblajes y 'fandubs', combinando locución, edición y canto. (Cortesía/Cortesía)

Desde pequeño explica que fue muy penoso, incluso mucho más de lo que podría ser ahora.

“Hace muchos años yo sí era súper supermega tímido. Yo no podía ni siquiera hablar con vos. Fue con el proceso del cole que me empecé a soltar, incluso fuí presidente del colegio, eso me ayudó”, dijo.

Sin embargo, actualmente, Aarón siempre está hablando, contento y vacilando.

El día clave llegó el 13 de febrero, justamente en el Día Mundial de la Radio, luego de enviarle un demo a Norval con algunas voces. Ese día recibió una invitación al programa, junto a otro muchacho, según Calvo para ver la dinámica y cómo lo hacen ellos desde la cabina, pero realmente no fue así.

“Resulta que como al último bloque, más o menos, nos dice que entremos ahí a la cabina y yo ‘diay para verlo más cerca‘, yo igual quitadísimo. Como a los dos minutos antes de entrar al aire: ‘Mae vea ocupo que usted haga esto y esto’, yo no sé qué cara hice, me ‘paniquié’ todo”, dijo entre risas, recordando el momento.

En ese momento imitó a los periodistas de Repretel Igor Rodríguez, Fabián Meza y Andrés Ramírez, y le valió ganarse el campo que hoy ocupa. Christian Tristán y Edson Picado, sus compañeros en el programa, los considera como pilares fundamentales en esta nueva y soñada oportunidad.

El proyecto de su voz

El tema de las voces no es ajeno para Madrigal, tal como lo confesó al principio de este artículo, antes de noveno del colegio era muy tímido, pero un día decidió soltarse.

“En el colegio hacía videos institucionales, hacia cosas con la voz. Tenía un profesor de estudios sociales, Jose Pablo Rodríguez, con el que hacíamos videos de la historia de Costa Rica”, recordó Madrigal, quien es oriundo de San José.

En ese momento, Aarón hacía todo: grababa, locutaba y editaba con lo poco que tenía, incluso utilizaba una cámara de rollo.

Su pasión es el doblaje y la locución, en esto sí tiene cursos, pero lo había visto más como un pasatiempo que le gustaba. Poco a poco, sin embargo, ha ido mejorando las técnicas de sus personajes.

Djenane Villanueva es una de sus voces favoritas para desarrollar. Fuera del ámbito periodístico ha desarrollado los llamados Fandub, que es interpretar algo que ya está hecho; por ejemplo, la escena de una película Disney, donde él interpreta las voces de los personajes.

aarón Madrigal ingresó al programa radial luego de sorprender en vivo el 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Entre sus personajes favoritos están Gru (Mi villano favorito), Olaf (Frozen) y la periodista Djenane Villanueva. (Cortesía/Cortesía)

Publica sus videos en Youtube donde combina sus habilidades como locutor, productor audiovisual, imitador y hasta cantante, pues algunas canciones son parte de sus videoclips también.

Entre las voces reconocidas tiene en su repertorio a Olaf, de la película Frozen, o Gru, de Los Minions.

Aarón no se considera “muy pro” en lo que hace, pero desea aprovechar esta oportunidad.

“En el futuro me veo como artista de voz, desarrollarme en eso. Sin embargo, a largo plazo no lo veo como mi profesión principal, pero ojalá esto sea algo que puedo profesionalizar más y escucharme en algún anuncio o algo así”, comentó.

Madrigal considera que ser detallista es importante en esta nueva aventura como imitador y deja en manos de Dios lo que suceda de ahora en adelante.