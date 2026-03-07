Escándalo en concurso de belleza de camellos: descalifican 20 animales por uso de bótox y rellenos

Un concurso de belleza en Omán expulsó a 20 camellos por manipulación estética. El caso expone riesgos para los animales y polémica internacional.

Un concurso de belleza de camellos generó polémica tras la descalificación de 20 animales por el uso de procedimientos estéticos que alteraban su apariencia. El caso ocurrió durante el Festival de Belleza de Camellos 2026, celebrado en la ciudad de Al Musanaa.

Inspectores veterinarios detectaron signos de manipulación estética en varios camellos inscritos. Las revisiones revelaron la presencia de inyecciones de ácido hialurónico en los labios, rellenos dérmicos y silicona alrededor de la nariz. También identificaron aplicaciones de bótox para modificar rasgos faciales.

Los organizadores indicaron que algunos participantes intentaron aumentar el tamaño de las corcovas con cera de silicona. La organización del festival comunicó que mantiene una política estricta contra cualquier forma de adulteración en estas competencias.

El comunicado se emitió junto con el Camel Club y la Federación de Carreras de Camellos de Omán. Según las autoridades del evento, los responsables de los animales podrían enfrentar penalidades severas si se comprueba la manipulación estética.

Los concursos de belleza de camellos forman parte de una tradición arraigada en varios países de Medio Oriente. Estos eventos reúnen a criadores, inversionistas y turistas interesados en animales con características consideradas ideales.

Durante la evaluación, los jueces analizan pelaje, cuello, cabeza y corcova. También valoran rasgos como pelo brillante, cuello largo y musculoso, cabeza amplia con labios voluminosos, pestañas largas y corcova bien formada.

La industria alrededor de estos festivales mueve sumas millonarias en la región del Golfo. Algunos concursos ofrecen premios que suman decenas de millones de dólares. La victoria aumenta el valor comercial del animal y otorga prestigio al criador.

El escándalo reciente refuerza preocupaciones por el uso creciente de técnicas cosméticas en este tipo de competencias. Casos similares surgieron en años anteriores en la región.

En 2018, autoridades de un festival en Arabia Saudita descalificaron 12 camellos tras descubrir aplicaciones de bótox. En 2021, cerca de 40 animales quedaron bajo investigación por intentos de aumentar el tamaño de la nariz mediante prácticas ilegales.

En varios países se realizan concursos de belleza de camellos. La foto corresponde a uno realizado en el 2022 en Arabia Saudí. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

Especialistas en bienestar animal advierten que estos procedimientos implican riesgos graves para la salud de los camellos. Sustancias como toxina botulínica, ácido hialurónico, silicona y hormonas pueden causar dolor intenso, infecciones e inflamaciones crónicas.

Entre los efectos posibles figuran hematomas, necrosis de tejidos y abscesos. En casos severos, las sustancias pueden migrar por el organismo o afectar funciones básicas como la alimentación o la ingesta de agua.

Organizaciones defensoras de animales también criticaron estas prácticas. Señalan que los procedimientos estéticos en animales implican riesgos sanitarios y sufrimiento innecesario.

El caso reavivó el debate sobre el equilibrio entre tradición cultural, intereses económicos y bienestar animal en los concursos de belleza de camellos que ganan cada vez más proyección internacional.

