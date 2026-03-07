Viva

Escándalo en concurso de belleza de camellos: descalifican 20 animales por uso de bótox y rellenos

Veterinarios detectaron bótox, ácido hialurónico y silicona en camellos inscritos en un festival en Omán que mueve premios de millones

Por O Globo / Brasil / GDA
Un concurso de belleza en Omán expulsó a 20 camellos por manipulación estética. El caso expone riesgos para los animales y polémica internacional.
Un concurso de belleza en Omán expulsó a 20 camellos por manipulación estética. El caso expone riesgos para los animales y polémica internacional. (Canva St/Bojan89 de Getty Images Pro)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

