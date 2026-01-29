Viva

Escalador que subió la torre Taipei 101 sin protección calificó como vergonzoso el pago recibido

El alpinista estadounidense explicó que el dinero correspondió al espectáculo televisivo y no a la escalada, que aseguró realizaría incluso sin recibir pago

Por O Globo / Brasil / GDA
El escalador estadounidense Alex Honnold levanta los brazos desde la cima del edificio Taipéi 101 tras completar con éxito una escalada en modalidad free solo, sin cuerdas ni equipo de seguridad, en Taipéi, el 25 de enero de 2026. (Foto de I-HWA CHENG / AFP)
El escalador estadounidense Alex Honnold levanta los brazos desde la cima del edificio Taipéi 101 tras completar con éxito una escalada en modalidad free solo, sin cuerdas ni equipo de seguridad, en Taipéi, el 25 de enero de 2026. (Foto de I-HWA CHENG / AFP) (I-HWA CHENG/AFP)







