Escalador que subió la torre Taipei 101 sin protección calificó como vergonzoso el pago recibido

El escalador estadounidense Alex Honnold levanta los brazos desde la cima del edificio Taipéi 101 tras completar con éxito una escalada en modalidad free solo, sin cuerdas ni equipo de seguridad, en Taipéi, el 25 de enero de 2026. (Foto de I-HWA CHENG / AFP)

El alpinista estadounidense Alex Honnold escaló sin cuerdas ni equipo de seguridad la torre Taipei 101, un edificio de 508 metros de altura y 101 pisos, en una hazaña que captó la atención mundial. Pese a la magnitud del reto, el deportista aseguró que la compensación económica resultó mucho menor de lo esperado.

La escalada ocurrió el domingo 25 y se transmitió por streaming con 10 segundos de retraso. Honnold, de 40 años, explicó en una entrevista con The New York Times que el pago no correspondió al nivel de riesgo ni al impacto del espectáculo.

El montañista indicó que la suma superó cualquier ingreso previo en su carrera. Aun así, afirmó que la cifra quedó por debajo de lo que su representante anticipó. Señaló además que el dinero no constituyó su principal motivación.

Honnold explicó que la escalada, por sí sola, la realizaría sin cobrar. Indicó que la retribución se relacionó con el espectáculo televisivo y no con el acto de subir el edificio. Destacó que la experiencia de permanecer solo en la cima del rascacielos resultó extraordinaria.

Al consultársele por el monto exacto, evitó precisarlo. No obstante, aseguró que se trató de una cantidad vergonzosamente pequeña si se compara con contratos de deportes más populares. Mencionó como referencia los acuerdos millonarios de jugadores de béisbol en Estados Unidos.

Ante la sugerencia de que el pago rondara los $10 millones, Honnold lo negó de forma tajante. Fuentes citadas por el medio estadounidense señalaron que el caché se ubicó en el rango de seis dígitos, cercano a los $500.000.

El escalador ganó notoriedad internacional en 2017, cuando se convirtió en la primera persona en completar una escalada de 880 metros en una de las formaciones rocosas más exigentes del Parque Nacional Yosemite, también sin cuerdas ni protección.

Alex Honnold realizó una escalada sin cuerdas del Taipéi 101, de 508 metros, en un evento transmitido en vivo que combinó espectáculo y alto riesgo. (Netflix/Captura)

