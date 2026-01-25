Viva

Sin red y a 508 metros del suelo: la escalada extrema de Alex Honnold en Taipéi 101

El reconocido escalador estadounidense completó el ascenso del Taipéi 101 sin equipo de seguridad, ante público en la calle y transmisión global de Netflix

Por La Nación / Argentina / GDA
Alex Honnold realizó una escalada sin cuerdas del Taipéi 101, de 508 metros, en un evento transmitido en vivo que combinó espectáculo y alto riesgo.
Alex Honnold realizó una escalada sin cuerdas del Taipéi 101, de 508 metros, en un evento transmitido en vivo que combinó espectáculo y alto riesgo. (Netflix/Captura)







