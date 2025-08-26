Viva

¿Utiliza usted Amazon Prime Video? Plataforma afronta demanda masiva por presunto engaño a sus usuarios

La empresa es acusada de publicidad engañosa en Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Amazon Prime Video
Según varias empresas dedicadas a estudios de mercado, Amazon Prime Video acumula más de 200 millones de usuarios a nivel mundial. (Amazon Prime Video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AmazonAmazon Prime Video
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.