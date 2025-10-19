Erreway en concierto: Conozca todo lo que tiene que saber si asistirá este lunes a Parque Viva

Erreway se presenta en Costa Rica como parte del tour 'Juntos otra vez', en Parque Viva.

La espera terminó para miles de fanáticos costarricenses que crecieron con las canciones y personajes de Rebelde Way. La banda argentina Erreway se presentará este lunes 20 de octubre en Parque Viva, como parte de su gira internacional Juntos otra vez, que ha llenado escenarios en América Latina y Europa.

El espectáculo marca el regreso de una agrupación que definió el sonido y el espíritu de los años 2000. Los integrantes revivirán sobre el escenario los temas que acompañaron a toda una generación, entre ellos destacan Bonita de más, Sweet Baby, Será porque te quiero y Memoria.

Las puertas de Parque Viva abrirán a las 3 p. m., cuando comenzará la ambientación musical y se habilitarán las zonas de comida y bebidas. El acceso al anfiteatro será a las 6 p. m., mientras que el concierto iniciará a las 7:30 p. m.

La organización del evento recomienda llegar con tiempo suficiente debido a la congestión habitual de la Ruta 27. Quienes lleguen temprano podrán disfrutar de actividades previas, puntos de venta de merchandising oficial y espacios de descanso.

Ante la posibilidad de lluvia, se solicita a los asistentes llevar impermeables o capas plásticas, ya que el ingreso con paraguas no estará permitido.

En Parque Viva hay venta de bebidas y comidas. Es importante destacar que el pago será únicamente con tarjeta de crédito o débito.

Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede llegar por la carretera Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en la aplicación Waze y elegir la mejor ruta entre los accesos 1, 2, 3 o 4. El recinto cuenta con parqueo propio y los precios son los siguientes:

Automóviles: ¢6.000 (pago con tarjeta y Compass) y ¢8.000 (en efectivo).

¢6.000 (pago con tarjeta y Compass) y ¢8.000 (en efectivo). Motocicletas: ¢3.000 (pago con tarjeta) y ¢6.000 (en efectivo).

El repertorio de Erreway incluye los temas más recordados del grupo, como 'Bonita de más' y 'Sweet Baby'. (Cortesía)

Para quienes opten por el transporte público, pueden tomar la línea de buses Tuasa en San José (terminal ubicada al costado norte del barrio La Merced) con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar el autobús hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.

Tome en cuenta que no se permite el ingreso de los siguientes objetos: objetos punzocortantes, alimentos o bebidas, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarrillos o vapes, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores y sombrillas grandes.

Se permitirá el ingreso con carteles o banderas alusivas a la banda, siempre que no excedan un metro de tamaño y no contengan mensajes ofensivos.

Las entradas continúan disponibles en www.tickz.cr, con distintas localidades y precios desde los $46 hasta los $147. Los fanáticos que asistan vivirán una noche dedicada a la música, los recuerdos y la emoción de volver a escuchar en vivo las canciones que marcaron una época.