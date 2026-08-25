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Ericka Morera habla del divorcio y revela qué fue lo más doloroso del proceso

La periodista estuvo casada con Mauricio Hoffmann y contó que en una separación ‘el dolor es horrible y el miedo es feo’

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Por Fiorella Montoya
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Ericka Morera habló sobre cómo es el proceso del divorcio y lo que llega después.
Ericka Morera habló sobre cómo es el proceso del divorcio y lo que llega después. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)







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Ericka Morera
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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