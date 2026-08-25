Ericka Morera habla del divorcio y revela qué fue lo más doloroso del proceso

Ericka Morera habló sobre cómo es el proceso del divorcio y lo que llega después.

La periodista costarricense Ericka Morera decidió hablar desde su experiencia sobre una etapa que, según reconoció, puede estar marcada por el dolor, el miedo y muchas decisiones difíciles: el divorcio.

Morera abordó el tema en un video de su espacio Desde el corazón con Keka, publicado en su cuenta de Instagram. Allí se sinceró sobre lo complicado que puede resultar cerrar una relación y comenzar una nueva etapa.

“Sí, divorciarse es horrible. El proceso es horrible, el dolor es horrible, el miedo es feo, repartir los bienes que construyeron juntos también duele, y hasta pensar con cuáles amistades se queda uno también duele”, expresó.

Morera aprovechó su mensaje para dirigirse a quienes actualmente atraviesan una separación. Les pidió no interpretar el divorcio como un fracaso ni pensar que representa el final de la vida que conocían.

“Pero no, la vida no termina ahí. Porque ese capítulo de su vida fue eso, un capítulo. Porque la vida continúa, porque la vida sigue brillando y porque la vida te va a seguir brindando muchísimas oportunidades”, manifestó.

Morera conoce de cerca ese proceso. La periodista y Mauricio Hoffmann se casaron en 2015 y son padres de Zoé.

En enero de 2021, la pareja confirmó públicamente que se había separado.

Años después, Morera habló del tema desde una perspectiva distinta y aseguró que una separación no necesariamente debe entenderse como un fracaso.

“Obviamente nadie se casa pensando en que se va a divorciar. Pero si esta es tu historia, no lo vea como un fracaso. Véalo como una experiencia, véalo como una historia de vida, como un ciclo que tenía que cumplirse”, dijo.

La periodista también reflexionó sobre las personas que llegan a la vida y sobre aquellas que permanecen únicamente durante determinados momentos.

“Hay personas que se quedan con nosotros para toda la vida, y hay personas que nos acompañan únicamente en ciertas etapas de la vida”, señaló.

Su mensaje terminó con una idea que quiso dejar para quienes sienten que después de un divorcio no existe un nuevo comienzo.

“Porque el divorcio no es el final; es el comienzo de muchas otras cosas, eso es definitivo”, afirmó Morera antes de despedirse de sus seguidores.