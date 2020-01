Ya desde entonces, la actriz que acaparó todos los titulares durante la temporada de premios del 2019 y que fue aplaudida por directores y actrices de la talla de Glenn Close, Charlize Theron o Nicole Kidman --quienes quedaron rendidos a sus pies, como tantos alrededor del orbe-- declaraba en las entrevistas, ante preguntas obligadas sobre su situación sentimental, que prefería mantener lo referente a ese tema en el ámbito privado. Luego de su abrumadora y súbita racha, la mexicana decidió hacer una pausa y prepararse, de manera que cambió su tranquila vida anónima en Oaxaca para mudarse a Estados Unidos y aprender inglés: la arrolladora maquinaria de sueños era imparable y Yanitza se subió al tren. No tardaron las curiosidades alrededor de su vida y, sobre todo, en lo concerniente a su situación sentimental. Ya a finales de noviembre pasado, surgieron los primeros atisbos sobre un posible romance. Para no variar, ella respondió: “Ya se enterarán, pero ya saben que de mi vida privada no hablo”.