‘XO Remix’, el ‘reality show’ costarricense que busca exportar artistas a México

Un total de 14 jóvenes actores, cantantes y modelos, con el sueño de comenzar una carrera artística en México, son parte de XO Remix, nuevo reality show nacional.

Este es un programa creado por Jaz Azofeifa, el cazatalentos tico que descubrió a reconocidas figuras costarricenses como Natalia Carvajal, Karina Campos y los gemelos Castillo y que tiene como propósito exportar talento tico a tierras aztecas.

“Es un proyecto que yo, en realidad, tenía en mente desde hace varios años pero no había tenido el chance de hacerlo hasta ahorita. Yo todos los años envío talento a México, los formo para que hagan una carrera allá y yo quería un proyecto en el que pudiera pulir a las personas, es decir, que tuvieran una plataforma en donde hicieran pruebas de baile, canto, conducción y que experimentaran el estrés de estar en pantalla y ser expuestos”, comentó Azofeifa.

“Fue en ese momento donde yo dije: ‘tengo que hacer un reality show propio’, uno que muestre un poquitito del teje y maneje frente a un escenario y también detrás. Ahí fue que ideé este concepto de XO Remix”, agregó.

Los participantes se seleccionaron a partir de un 'casting' en la agencia The One y en el centro de formación artística Úniko. (Gabriel Arce)

Azofeifa cuenta con una amplia trayectoria en la formación de artistas: fue el creador de Ondivedu (del extinto Canal 9), además trabajó como director artístico de Guerreros y Batalla de talentos (Repretel).

También preparó artistas que hoy triunfan en el extranjero. Tal es el caso de Andrés Soto (Riverdale y The Good Doctor), así como a Gary Centeno (Survivor México y La casa de las flores). Además, este 2021 logró que seis ticos fueran aceptados en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Si bien el programa se transmite por medio de YouTube, todos los jueves a las 8 p. m., Azofeifa reconoce que tuvo algunas conversaciones para llevarlo a la televisión, sin embargo, al final decidió lanzarlo por medio de la plataforma de videos.

“A mí el formato de televisión me gusta, pero la verdad es que la televisión te limita mucho. Te limita porque en un capítulo tiene que durar cierta cantidad de tiempo no se pueden decir muchas cosas, no se puede romper el guion hasta cierto punto. Entonces yo dije: ‘hagamos esta temporada por medio de YouTube’.

Y yo sé que es demasiado fuerte decir que estamos apostándole todo a YouTube, pero me encanta el reto de hacer un proyecto 100% controlado por mí y por los chicos, quienes son los que tienen mayor participación en cuanto a las pruebas. Yo no sé si es un deseo o es un capricho, pero yo sí quiero vivir la libertad de crear un proyecto 100% para una plataforma completamente digital”, comenta.

Para escoger a los 14 talentos que conforman el elenco, se realizó un casting con artistas que estudian en la agencia The One, así como jóvenes del centro de formación artística Úniko. Se trata de participantes entre los 18 y los 26 años de edad.

A ellos se les avaluó en canto, actuación, modelaje e improvisación. Al final, quienes fueron elegidos obtuvieron las puntuaciones más altas en el casting.

“Fueron aproximadamente 170 personas al casting y al final de este escogimos cuatro ganadores para integrarse al reality. Posteriormente yo empecé a buscar algunas personas de afuera que tuvieran la mayor cantidad de habilidades, porque el reto que tiene este proyecto es que los chicos tienen que hacer todo y eso es como lo más difícil, porque ellos tienen que tener habilidades artísticas para todo”, añade Azofeifa.

La competencia

Los participantes de XO Remix están divididos en dos equipos: el equipo morado y el equipo turquesa.

En cada capítulo los concursantes se medirán en pruebas de baile, canto y actuación. Serán evaluados por el jurado, quienes calificarán con una “X” (de eliminado) o un “O” (de oportunidad) a cada artista o equipo, con el fin de definir si continúa en la competencia.

Al final de cada mes, el equipo con mayor cantidad de “O” continuará en el programa y el equipo con mayor cantidad de “X” deberá nominar, entre ellos mismos, a uno de sus integrantes para ser eliminado. En esta etapa “el invasor”, quien es una persona externa al show, reta a los nominados para poner a prueba sus talentos y así sacarlos de la competencia.

“Lo que ya hemos grabado ha sido fuertísimo, porque los chicos incluso han llorado. De hecho, hasta ahora no hay capítulo donde no salgan llorando”, asegura Azofeifa.

Además, cada equipo contará con su propio departamento de producción, que estará integrado por cinco personas cada uno. Ellos se encargarán de que el equipo morado y el equipo turquesa se luzcan en sus presentaciones.

“Ellos mismos se preocupan por el vestuario, por la música, por la producción, por salir en cámaras. Es decir, ellos hacen todo y eso es algo que casi nunca vemos en la gente joven. La mayoría de gente lo que quiere es salir en pantalla y que los vean bonitos; en cambio ellos hablan de conceptos, de materiales”, explica Azofeifa.

“Ellos analizan por qué este vestuario sí, por que este no, y para mí eso es importantísimo, porque entonces yo como director me lavo las manos y sólo les pongo los retos y ellos se encargan de producir todo y resolver”, agregó.

Los talentos estarán en competencia por aproximadamente seis meses. (Aarón H.)

XO Remix será una competencia de aproximadamente seis meses y será en marzo cuando haya un ganador. Al que triunfe, como parte del premio, se le preparará para que audicione al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Además, al artista ganador se le garantizará la alimentación y el hospedaje en México mientras estudie.

“Decidimos que este era el premio porque justamente la alimentación y el hospedaje son el freno para mucha gente con talento, que no se va por esos dos factores. Nuestra idea es tener para enero o febrero una casa o un lugar donde podamos recibir a artistas ticos y el objetivo es que el talento que gane XO Remix vaya a vivir allá mientras se forma como artista”, detalla Azofeifa.

El jurado de la primera temporada de XO Remix está conformado por Azofeifa y también por el actor y director de teatro Gerardo Cruz. Además, en las diferentes competencias contarán con participación especial como jurados Joseph V. Kelsh -empresario y actor del CEA de Televisa-; el cantante costarricense Steven Sibaja; la creadora de contenido y periodista, Ari Arana; el cantante y productor musical, Pranz; y el creador de contenido, Alex Badilla, entre otros.

Cada capítulo tiene una duración de 40 minutos, aproximadamente.

Los competidores

Mariale Acosta (20 años): Modelo y estudiante de derecho.

Elimar Aguilera (19 años): Bailarina venezolana y reina de belleza.

Steven Campos (19 años): Cantante, modelo y actor.

Susan Cascante (22 años): Cantante y presentadora de VM Latino.

Marco Cordero (20 años): Modelo, bailarín y actor del CEA Televisa (México).

Alejandro Coto (21 años): Bailarín, creador de contenido y presentador en VM Latino.

Axel León (20 años): Cantante limonense y modelo.

'XO Remix' se transmite todos los jueves a las 8 p. m. por medio de su canal oficial de YouTube. (Aarón H.)

Johnny Montero (25 años): Cantante, actor, bailarín, presentador de televisión.

Tamara Mora (18 años): Bailarina, cantante y actriz en el CEA Televisa (México).

Brandon Navarro (18 años): Modelo sancarleño.

Isabella Oldenburg (21 años): Modelo y actriz.

Diego Rodríguez (20 años): Bailarín y modelo.

Sofia Rojas (19 años): Cantante y actriz, hija de los actores Gustavo Rojas y Tatiana Zamora.

Camila Tobón (26 años): Modelo y actriz con experiencia internacional.