Wendy Sulca, la estrella peruana que continúa honrando sus raíces: ‘Estoy orgullosa de mis inicios’

Wendy Sulca está de visita en Costa Rica. En su natal Perú está helando, entonces las playas costarricenses le han sentado de maravilla. Ella llegó la noche del viernes 2 de septiembre y disfrutará por algunos días de las bellezas de este país que visita por primera vez. Isla Tortuga, Santa Teresa y Manuel Antonio están en su lista.

La peruana, hoy de 26 años, pasea en un país del que ya había escuchado, pues se enteró de que por este lado del mundo se consumieron bastante sus videos virales en los que siendo una niña pequeña aparecía cantando Cerveza, cerveza o La tetita. En esta ocasión, la artista, quien no se ha separado de la música, viajó por ocio, aunque no descarta regresar con uno de sus shows.

Wendy Sulca, de 26 años, continúa cantando para mostrarle las bondades de Perú al mundo. Foto: Instagram

“Vine a pasear con mi mejor amiga. Después de la pandemia abrí un poco los ojos y quiero vivir más, disfrutar más la vida, estoy viajando mucho más. A muchos de los destinos a los que viajo es por placer. La pandemia me cambió el chip. Me gustó mucho este destino, vi que muchos amigos vinieron. Me gustó mucho, me encanta el paisaje, todo lo que tiene Costa Rica, la estoy pasando bien”, comentó Sulca.

Wendy Sulca, quien se dio a conocer por ‘La tetita’ y ‘Cerveza, cerveza’, está en Costa Rica

Acerca de la cercanía de sus fans costarricenses, la intérprete de La tetita y Cerveza, cerveza dijo que siempre los recuerda.

“Siempre me escribían, por eso los tengo presentes. Ahorita que estoy aquí me han comentado que si me voy a presentar. La verdad es que aunque ahorita estoy de vacaciones quiero contarles que acabo de lanzar mi nuevo disco Evolución”, detalló.

La cantante continúa honrando sus raíces y ahora su propuesta mezcla el pop con su ya conocido folclor peruano, en el que sobresalen los sonidos andinos.

Para los que sacan cuentas, han pasado 20 años desde que Wendy, una joven simpática y elocuente, empezó a cantar: tenía 6. Y transcurrieron 18 desde que aquellos videos virales en los que aparecía interpretando su música. Desde entonces han pasado muchas cosas y Sulca, en entrevista exclusiva con La Nación, amplió sobre ello. ¿Se arrepiente Wendy Sulca de sus inicios? Ella respondió categóricamente que no, jamás.

–-Desde sus inicios han habido muchas noticias a su alrededor, ha protagonizado comerciales, ha sido parte de películas y ha continuado cantando. Pero en sus palabras, ¿qué ha sido de su vida?

Hice muchas cosas. Terminé el colegio, estuve con mi carrera de administración de empresas, estudié actuación, estuve en películas, en una serie; también actué en Chile. Siempre he permanecido con mi carrera. Lancé mi disco, el cual se retrasó por la pandemia, y ahora estamos trabajando duro. Encontré el sonido que quería y me siento contenta del resultado en esta nueva etapa.

-–Usted suma casi 20 años de carrera. ¿Qué ha sido lo más duro de este tiempo?. Hace poco usted contó que incluso le hacían bullying en la escuela por sus raíces, y en algún momento, por su música…

Imagínense, ¡20 años! Y pesan. Llevo casi toda mi vida dedicada a la música y ha tenido sus altos y bajos. Yo estoy feliz porque es lo que me gusta, lo que soy, lo que quiero ser y eso es muy bonito.

“(Con relación al bullying) Fue un tipo de bullying y de discriminación por el hecho de venir de familia humilde. Yo gané un concurso y me becaron en un colegio de clase mediana-alta que mis papás no hubieran podido pagar. Yo no pertenecía a esa clase social. Creo que la educación es para todos y también merecía estar ahí como ellos. Fue una experiencia fea porque un compañero me dijo cosas muy feas, racistas y discriminatorias pero seguí adelante gracias al apoyo de mi familia

“Con la música hubo críticas y bullying por desconocimiento de la cultura. En otros países no se ven este tipo de videos y se generaban comentarios. Lo he sabido llevar gracias al esfuerzo. Hoy son casi nulos los comentarios racistas, la discriminación o el hate (odio en redes sociales) en general. La gente se da cuenta que tomo muy en serio mi carrera y que voy por buen camino. Estoy contenta y orgullosa. No soy la misma niña de ocho años y me perfilo por otro camino como una artista seria.

Wendy Sulca continúa ligada al mundo de la música. Foto: Instagram

Hace unas semanas su imagen apareció, como referente de música peruana, en el Times Square como parte de una campaña de Spotify…

Fue algo inimaginable, algo bonito. Viajé a Nueva York para verme. Estaba muy emocionada, muy feliz. Jamás imaginé llegar a estar ahí. Son cosas que jamás piensas que pueden pasar. Pasó y estoy feliz con la campaña de Spotify.

--Wendy, alguna vez usted o sus padres se arrepintieron de aquellos primeros videos de La tetita y Cerveza, cerveza, tomando en cuenta la exposición que le dieron a una niña tan pequeña…

No, para nada. Yo fui la primera niña cantante folclórica en salir a la luz en ese ámbito. Creo que son esas cosas que vas a recordar. La gente me tiene muy presente, han crecido conmigo por estas canciones. Mis padres me apoyaron porque sabían que me gustaba mucho cantar. No hay nada de qué arrepentirse. Me siento orgullosa de mis inicios, de lo que hice e hicieron mis papás.

“Si bien hubo comentarios de hate (odio), son cosas que le pasan a todo artista. Es algo muy normal. Unos me criticaban y otros me amaban”.

Wendy Sulca, la artista que se hizo viral desde niña por rescatar sus raíces peruanas en canciones, está de visita en Costa Rica. Foto: Instagram

--Usted nació en Lima pero siempre se ha sentido del pueblo del que son originarios sus padres. Y bueno, continúa honrando sus raíces…

La gente lo valora mucho. No podrías avanzar sin tener presentes tus raíces e identidad. Saber de donde vienes para saber a dónde vas. Uno de mis objetivos es llevar la cultura peruana, representar con mucho orgullo a mi país con mi música, ropa, actuando, etcétera. Quiero que suene el nombre de mi país en el mundo. Poco a poco estoy aportando mi granito de arena.

--Wendy, ¿qué le ha permitido su carrera? ¿Qué sueños ha conquistado cantando?

Muchas satisfacciones. También poder viajar a muchos países y conocer culturas, gente, amistades y tener experiencias inolvidables. Ahora vivo en un lugar mucho mejor y más seguro con mi familia. Estoy muy agradecida. Sigo trabajando y luchando por mis sueños, porque tengo muchos. Estoy muy feliz.

“Ahora que todo se reactiva estoy trabajando para poder hacer una gira por diferentes países presentando mi nuevo disco y cantando las canciones de niña para promocionar lo nuevo. De hecho, hemos decidido hacer un mix en vivo de estas canciones. Voy a volver a cantar las canciones que me hicieron conocidas. Es bonito ir al concierto y cantar esas canciones de las que sabes la letra. Es bonito recordar esas épocas de cuando internet empezaba y nos volvimos virales. Le tengo mucho cariño a los videos y a las canciones. Me gusta ver a la niña que fui y también reconocer el sacrificio que hicieron mis padres.