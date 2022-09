Wendy Sulca, quien se dio a conocer por ‘La tetita’ y ‘Cerveza, cerveza’, está en Costa Rica

Wendy Sulca está en Costa Rica La influencer, cantante y actriz peruana Wendy Sulca está de visita en Costa Rica y ha disfrutado de lugares como Isla Tortuga y Santa Teresa.

Hoy tiene 26 años y el tono de su voz no se pierde: es Wendy Sulca, la cantante peruana que en su infancia fue viral en el mundo por sus particulares temas La Tetita y Cerveza, cerveza. Canciones que extrañamente eran cantados por una menor de edad.

Lo cierto es que su reconocimiento se ha mantenido en el tiempo y hoy la artista continúa cantando. Su nombre no es desconocido para los costarricenses, a quienes está visita mientras disfruta de unas vacaciones el país.

La joven, que tras su fama infantil alcanzó protagonizar comerciales e incluso ser parte de una película (Coach), disfruta de la playa y biodiversidad de nuestro país. Ella misma compartió en sus redes sociales que la estuvo pasando bastante bien en Isla Tortuga, en el golfo de Nicoya.

Wendy Sulca, la artista que se hizo viral desde niña por rescatar sus raíces peruanas en canciones, está visita en Costa Rica. Foto: Instagram

Sulca le preguntó a sus 124.000 seguidores de Instagram que a dónde creían que viajaría. Uno de ellos aseguro que “a un lugar mágico”, a lo que ella respondió que sí, que estaba en Isla Tortuga, en Costa Rica.

La peruana, quien hace nueve años lanzó un cover de Like a Virgin (en versión español-inglés y que suma seis millones de reproducciones), ha mostrado las bellezas del país y lo bien que la pasa aquí. Ha viajado en lancha, ha podido ver fauna costarricense como los monitos capuchinos y ha disfrutado de una merienda de frutas impresionada por tener como compañero a un Pavo Real.

Además, ha mostrado la hermosura de la playa y ha posado en diferentes lugares. Según sus historias, ella permanece en el país desde el sábado 3 de diciembre.

Para este domingo 4 se trasladó hasta Santa Teresa, donde igualmente ha registrado lo agradable que está siendo su viaje.

Wendy Sulca, reina de YouTube: ‘He aprendido a no rendirme’

Hace ocho años, en una entrevista con La Nación, la cantante comentó cuánto quería visitar Costa Rica.

“Espero estar muy pronto por Costa Rica porque nos han escrito mucho para estar por allá. Nos han escrito mucho. Sé que tengo muchos seguidores por allá y me he encontrado con personas de Costa Rica que me lo han dicho. Ojalá que muy pronto esté por allá. Les mando un saludo a mis fans, los quiero mucho”, dijo aquella vez.

ALGUNAS CANCIONES DE WENDY SULCA Copiado!

Cerveza, Cerveza Copiado!

Like a Virgin Copiado!