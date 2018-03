A Way Out fue creado por el excéntrico director libanés, Josef Fares, el mismo que hizo Brothers: A Tale of Two Sons, videojuego que fue elogiado por la crítica y los usuarios en el 2013. Además, el artista saltó a la fama durante los Video Game Awards del año pasado en los que criticó fuertemente y de manera vulgar las prácticas de Electronic Arts, hoy el único distribuidor de A Way Out.