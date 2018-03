Age of Empires es una de la franquicias más reconocidas en el mundo de los videojuegos. No fue el primero en explotar el género de la estrategia en tiempo real o RTS (por sus siglas en inglés) pero sí fue la piedra que pavimentó el camino para sus dos secuelas y otras obras como StarCraft (1998) Empire Earth (2001) Warhammer 40,000: Dawn of War (2004) y Age of Mythology (2004).