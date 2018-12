Eso va un poco con mi personalidad, yo soy una persona apasionada por las cosas que hago. Realmente las cosas que no me apasionan difícilmente puedo hacerlas. Para mí, casi siempre es un todo o nada. La Liga Tica de Leyendas llegó a un punto en que mis propias limitantes de tiempo estaba frenando este proyecto. Yo tomé la decisión para convertirnos en Liga Nacional pero esto requería que yo diera un salto de fe. Esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Mucha gente me dice que se requiere de mucho valor, pero yo no lo veo así, realmente. Puede sonar como algo loco, pero iba a pasar inevitablemente, era algo que yo tenía que hacer para que se concretará. Te lo digo de verdad, que este proyecto es mi vida.