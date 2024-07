‘The Umbrella Academy’: Netflix revela tráiler oficial de la última temporada

Tráiler oficial del final de 'The Umbrella Academy'

Netflix lanzó el tráiler oficial de la cuarta y última temporada de The Umbrella Academy , serie basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá, que se estrenará el próximo 8 de agosto y constará de seis episodios.

Según los creadores, el final no solo seguirá la trama del cómic, sino que también incorporará varias novedades para el público en general.

El tráiler empieza con una llamada entre Viktor (Elliot Page) y Ben (Justin H. Min), donde Viktor advierte a Ben que están a punto de “acabar con el mundo en unas 48 horas”. Sin embargo, Reginald (Colm Feore) corrige a Viktor: solo tienen 24 horas antes de la potencial catástrofe.

También se muestra a los Hargreeves (una familia con superpoderes) uniéndose una vez más, aunque a regañadientes, mientras navegan por su nueva línea temporal. Además, a pesar de haber perdido sus poderes anteriores, parece que los hermanos han adquirido algunos nuevos.

LEA MÁS: ¡Feliz cumpleaños, Hargreeves! Netflix celebra a los superhéroes de ‘The Umbrella Academy’

El elenco de la cuarta temporada incluye a Elliot Page (Viktor), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Cinco), Justin H. Min (Ben), Ritu Arya, Colm Feore, Nick Offerman, Megan Mullally y David Cross.

Es importante mencionar que el universo de The Umbrella Academy iba a expandirse con el spin-off The Sparrow Academy, pero Netflix decidió no seguir adelante con este proyecto derivado.

¿De qué trata ‘The Umbrella Academy’?

La trama de The Umbrella Academy se estrenó en 2019 y gira en torno a un grupo disfuncional de superhéroes que fueron adoptados por un excéntrico millonario y entrenados para salvar el mundo. Cada uno de estos superhéroes posee habilidades únicas, y la serie explora sus complejas relaciones familiares y cómo intentan enfrentar las amenazas que se presentan, tanto internas como externas. La serie combina elementos de acción, ciencia ficción y drama con un toque de humor negro.

'The Umbrella Academy' sigue las aventuras de una peculiar familia de superhéroes con habilidades únicas, basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.