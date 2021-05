Tras un año desde su batalla con la covid-19, reconoce que aún no se siente al cien por ciento y que parte de las secuelas que enfrenta es la rapidez con la que se cansa. Su energía no es la de antes y así lo comprobó cuando volvió a trabajar, en abril del 2020, en la película House of Gucci, en la que da vida a una clarividente.