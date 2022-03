Roberto Palazuelos sobre Luis Miguel y su serie en Netflix: ‘Se pone muy decentito, no marca lo drogadicto que era’

El actor mexicano aprovechó su Instagram para mandarle una mensaje a su amigo Luis Miguel. Instagram El actor mexicano aprovechó su Instagram para mandarle una mensaje a su amigo Luis Miguel. Instagram (Silvia Nunez)

Luisito Rey no es el único villano que miles de personas “aman odiar” luego del estreno en Netflix de Luis Miguel, la serie. Hay otro personaje que ha llamado la atención y que ha tenido que lidiar en carne propia con el repudio y las burlas en redes sociales por la manera en que ha sido retratado en esta producción: Roberto Palazuelos.

Aunque el empresario, actor y examigo de Luis Miguel había utilizado sus redes sociales para referirse a Bobby, su personaje en la serie, esta semana decidió romper el silencio con los medios mexicanos.

Palazuelos fue enfático en afirmar que en la producción biográfica de Luis Miguel hay una serie de mentiras, en las cuales lo han inmiscuido por su popularidad.

“Antes que nada se siente padre que te recreen ahí cuando tenías 21, 22 o 23; en esa época Micky tendría como 18 o 19, el Burro como 24. Hay cosas que sí son ciertas, pero hay otras muchas que no lo son”, comentó Palazuelos durante una entrevista con El Universal.

Fue claro durante la charla que todas las imprecisiones dentro de la producción de Netflix lo han expuesto a ofensas y críticas.

“La primera, cuando hablan acerca de que yo 'chismie' que Mariana estaba con el Negro González, que estaba yo con el Burro, ninguno de los dos fuimos, tampoco estuvo el Negro González Iñárritu.

“Desde ahí, dices que están utilizando mi personaje. Lo que pasa es que los escritores han agarrado mucho mi personaje para crear una persona ficticia pero se les olvida que soy una persona de carne y hueso, sin pensar en los problemas que me pueden causar”, explicó.

La gota que derramó el vaso

Después de eso, “todo había estado bien”, hasta la pelea en el Baby O, en el capítulo que se estrenó el domingo 24 de junio.

“En el capítulo en donde supuestamente me peleo con este cuate en el Baby O en 1989, de entrada Muchachitas fue a finales de 1991, ¿cómo puede haberle yo dicho que me acaban de contratar para la telenovela?, cuando a mí me faltaban dos años de futuro para llegar a esa telenovela”.

“Y ahí dejan que mi antagónico y que me molesto y que no sé qué; nada de eso pasó, es una vil mentira. Ya ahí sí molesta un poco, porque yo estoy tranquilo con mi hijo y comienzan a llegar insultos por Instagram, por Twitter de que yo era un gorrón, un mal agradecido”.

El Diamante Negro aseguró que esa pelea sí la tuvo con Luis Miguel, pero con otros amigos. Esas personas, según Palazuelos, no son reconocidas y por eso decidieron usarlo a él para recrear esas discusiones. Además, aseguró que nunca hubo una ruptura con el cantante.

Palazuelos considera que hay muchas cosas que son reales y que la serie no ha presentado. “De entrada no marca la prepotencia de él, se pone muy decentito, no marca lo drogadicto que era, porque ese cuate se metía perico cada tres minutos”.

“Yo soy un caballero no voy a hablar mal de él, nada más que si conmigo no se meta, porque entonces yo voy a contar las cosas que yo sí sé”, aseguró.

¿Aprovechado?

En ese mismo capítulo donde se recrea el momento de su pelea con el cantante, Luis Miguel le relcama a Palazuelos que gracias a él ha viajado gratis por el mundo. El empresario afirmó que eso también es mentira.

“Te voy a decir una cosa de eso, de entrada, ¿en qué viajábamos por el mundo? ¿En su avión ese barato? Él tenía un avión jet star 1961 superchafa que no llegaba a Nueva York. Había que pararse a cargar gasolina. Era un avión superbarato con el que viajábamos a Guadalajara, que no le abrió el riel llegando a Guadalajara y casi se mata”.

Palazuelos aseguró que sí tuvo otros amigos acaudalados y poderosos con los que viajó por todo el mundo, “en aviones impresionantes, que eran los hijos del presidente de la República”.