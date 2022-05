Reguetonero Arcángel la emprende contra autoridades migratorias de Costa Rica

El reguetonero estadounidense-dominicano Arcángel externó su molestia, por medio de las redes sociales, con la Embajada de Costa Rica en República Dominicana y el cónsul costarricense en ese país caribeño, Luis Diego Garro, luego de que le negan la visa de trabajo para al artista Chris Lebron y a su equipo.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, donde suma más de 13 millones de seguidores, el afamado cantante -cuyo nombre verdadero es Austin Agustín Santos- asegura que las autoridades costarricenses intentaron dañar la imagen del también dominicano Lebron, quien da sus primeros pasos en la música urbana y a quién él representa.

“Si no quieren permitirle la entrada a su país eso es decisión de ustedes y se respeta, pero mi pregunta es: ¿por qué querer dañar la imagen de un joven artista que apenas comienza a cumplir sus sueños y representar su país digna y honradamente?; qué falta de respeto, no hay necesidad de calumniar a nadie... Si no quieren que entre, está bien, pero de ahí a querer manchar el nombre de un joven criado en los caminos del Señor y con apenas 22 años es una mediocridad”, dijo Arcángel en una de las historias.

Chris Lebron y Arcángel mantienen una relación cercana, tanto de amistad como de trabajo. (Captura Instagram,)

Según explicó Arcágel, Lebron fue contratado para un evento en Costa Rica en este mes de mayo, por lo que recurrieron a las autoridades costarricenses para realizar los trámites correspondientes y obtener las visas de trabajo. Sin embargo, se le negó el permiso migratorio.

“Se les enseñó papeles de la policía, certificado de buena conducta, contrato del evento y ahora viene y me salen con esta porquería, diciendo que todos en el equipo están manchados cuando ustedes no saben qué tipo de seres humanos son. Quién sabe si los manchados de verdad son ustedes mismos ¿Qué necesidad hay de querer dañar el imagen de otro?”, cuestionó en otra publicación.

Además, en una última historia, el reguetonero agregó: “Si a usted no le gusta el aspecto del artista o no le agrada su música, está bien, pero no hay necesidad de manchar su imagen solo porque sí. Nieguen el permiso y ya. No quieran aplastar un sueño que le ha costado años y grandes sacrificios a alguien solo por su incompetencia en su campo de trabajo”.

Ante el reproche público de Arcángel, el Consulado General en República Dominicana aseguró que los artistas incumplieron con los requisitos.

“El día de 4 de abril se presentó una solicitud de visas de ingreso a Costa Rica por parte de los interesados. Al recibir la solicitud en el Consulado, e iniciar la fase de análisis documental, el Cónsul detectó una serie de incumplimientos a los requisitos establecidos en la Ley General de Migración y Extranjería, específicamente al Reglamento para el otorgamiento de visas de ingreso a Costa Rica publicado en La Gaceta número 118 del 20 de junio del 2011″, afirmó el Consulado ante una consulta hecha de por La Nación.

Arcángel contó en varias historias de Instagram lo sucedido con las autoridades costarricenses. (Capturas Instagram)

Sin embargo, se negó que este incumplimiento tuviera relación con algún expediente manchado.

“Es necesario aclarar que esa no fue la razón de la denegatoria de la visa de ingreso”, agregó.

Finalmente, el Consulado reveló que “en conversación telefónica el día de hoy (viernes 27 de mayo) con quien dijo ser la abogada migratoria del grupo, se le indicó el procedimiento que debe seguir ante la Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica”.