Recorrió desde Alaska hasta Argentina en bicicleta: ‘En Costa Rica nuestra comida se llenaba de bichos’

Recorrer todo el continente americano, desde Alaska hasta Argentina, es el sueño de muchas personas, y el estadounidense Liam Garner lo hizo realidad pedaleando duro en bicicleta.

Desde julio de 2021, este joven –que tenía 17 años cuando inició su travesía– emprendió una aventura de más de 19.000 millas de distancia. Atravesó 50 países diferentes, incluido Costa Rica, y compartió toda la experiencia en sus redes sociales, donde suma más de 450.000 seguidores.

Los episodios dedicados a su recorrido por las calles de Costa Rica son los números 45 y 46. En ellos, Garner detalló sus impresiones sobre el país: maravillosos paisajes, cuestas empinadas, abundantes frutas y animales que no había visto antes.

Debido a que descendió del norte hacia el sur, Garner había estado en Nicaragua antes de llegar a suelo tico. Al salir de Peñas Blancas y recorrer sus primeras millas con dirección a la frontera con Panamá, el equipo, que en ese momento contaba con dos personas (Garner y su amigo Logan Rekedal), se encontró con un aguacero torrencial que duró horas. Eventualmente, el clima mejoró y hasta entonces pudieron apreciar la jungla costarricense.

Además de mencionar que los paisajes eran hermosos desde el primer día, destacó que las subidas eran bastante empinadas e intensas, especialmente porque transitaron en carreteras concurridas con vehículos y camiones. Para compensar el cansancio, tomaron algunas frutas en el camino, como mamones chinos y mangos, para así reponer las energías.

Liam Garner recorrió desde Alaska hasta Argentina en bicicleta y pasó por Costa Rica, donde apreció varios atardeceres desde las playas. (Instagram Liam Garner)

Según mostró en los videos, pedalearon por toda la costa del Pacífico y aprovecharon para descansar en diversas playas, donde pudieron observar varios atardeceres. Durante su estadía en el país acamparon en diferentes sitios o pedalearon hasta el anochecer.

Mientras exploraban el país, otro de sus amigos se unió al viaje y enfrentaron algunos contratiempos. Uno de ellos fue el ser picado por un escorpión que se había escondido en su manubrio, pero, afortunadamente, la picadura no fue grave y pudo continuar pedaleando. Además, los tres sufrieron numerosas picaduras de mosquitos.

A medida que avanzaban por las calles, la selva se volvía más densa. Así se encontraron con cientos de animales en el camino, como pequeños cangrejos coloridos a los que debían prestar atención para no atropellarlos. Entre sus lugares favoritos estuvo el Parque Nacional Corcovado, en Puntarenas, el cual destacaron por su amplia biodiversidad.

Finalmente, los tres ciclistas recorrieron Costa Rica en solo nueve días, hasta llegar a Paso Canoas, donde ingresaron a Panamá para completar su travesía por Centroamérica.

“Cada vez había más insectos. Cuando parábamos a comer algo la comida se llenaba de bichos (...). Podíamos parar y descansar donde quisiéramos, sin mencionar las increíbles vistas. Creo que el calor y la humedad eran tan intensos que, incluso después de una ducha, aún sentíamos como si tuviéramos la piel pegajosa, pero honestamente eso no importaba, no lo cambiaría por nada”, dijo el ciclista y creador de contenido.

El ciclista y creador de contenido Liam Garner tardó dos años en pedalear por todo el continente americano. En la foto aparece en el valle del Cauca, en Colombia. (Instagram Liam Garner)

Recorrer América en bicicleta

El recorrido de Garner por el continente americano tardó exactamente dos años en completarse. Durante su viaje se dedicó a pedalear y grabar contenido para redes sociales, el cual ha compartido paulatinamente en sus perfiles de Instagram y TikTok.

A pesar de que se le estallaron las llantas de la bicicleta constantemente, como le sucedió en Costa Rica, no se detuvo. Siempre contó con el apoyo de personas locales y buscó alternativas en internet para conocer dónde podría reparar su equipo y continuar su aventura. En algunos tramos estuvo solo, pero en otros se acompañó de amigos.

Incluso, después de sufrir un robo de teléfono en Nicaragua, se conectó con Andrew Mort, otro joven estadounidense que ya había realizado un viaje en bicicleta hacia Argentina. Ambos se pusieron en contacto y se encontraron en Costa Rica, donde Mort le proporcionó un nuevo celular y permanecieron juntos durante una semana en el trópico costarricense.

“Dos años después, estoy de vuelta. El viaje finalmente ha terminado. Fue tan largo que, aunque sabía que en algún momento tendría que acabar, no terminaba de creerlo. No voy a decir mucho aquí; quiero aprovechar el día para estar con mi familia. Pero quiero dar las gracias a todos los que hicieron esto posible. Gracias a quienes me han seguido y me han brindado su apoyo” escribió Garner cuando finalizó su viaje.

La Nación contactó a Liam Garner vía correo electrónico para conocer sobre su experiencia en Costa Rica, pero al cierre de esta publicación no fue posible concretar la entrevista.

