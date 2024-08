Monos le ‘robaron’ comida a una presentadora mexicana en Costa Rica: ‘Son unos seres tan espectaculares’

La modelo y presentadora de televisión mexicana Grecia Pérez tuvo una experiencia inusual para los turistas extranjeros. Mientras descansaba en un hotel de Guanacaste, un par de monos cariblancos entró a su habitación y se dirigió directamente hacia su comida. Casualmente, tomaron algunas frutas, salieron al balcón y regresaron a los árboles.

Cuando los animales ingresaron al cuarto, la creadora de contenido quedó impresionada. Debido a lo inesperado de la situación, decidió no interferir en el camino de los monos; en cambio, los grabó y compartió el encuentro en redes sociales.

Después de que su video se volviera viral, el cual ya acumula más de 374.000 vistas en TikTok, Pérez comentó que no tenía intención de alimentar a los animales, pero estos entraron en un instante y se llevaron la fruta. También creyó que la advertencia sobre los monos buscando comida de los humanos era “algo que le decían a los turistas”, mas no imaginó que fuera real.

En las últimas semanas, la mexicana ha documentado su estancia en Costa Rica mientras participa en un voluntariado en Guanacaste. Entre las playas que ha visitado se encuentran El Jobo, Coyotera, El Coco y Papaturro.

“Siempre decían que esto te puede pasar en muchos hoteles y lugares en todo Costa Rica, pero la verdad no sabía si lo viviría realmente (...). Sé que no es bueno para el animal comer eso, de verdad yo no me lo esperaba y nos tomó de sorpresa. Me dio mucha felicidad verlo, los animales son unos seres tan espectaculares”, escribió la modelo en su perfil de Instagram.

LEA MÁS: Canadienses vivieron en Costa Rica por cinco meses en un autobús: ‘Es un poco estresante manejar por las carreteras’