"Cuando estaba haciendo promoción en mis redes, a 10 días del estreno, de repente salió gente a decirme que era bastante frívolo al dar información sobre un producto de ficción con lo que está pasando del coronavirus. Eso me creó un poco de inquietud y me puse a analizarlo. Yo creo que para nada es frívolo. Ahora mismo no podemos hacer otra cosa más que quedarnos en casa y para que nuestra cabeza no se nos vaya y para que no suframos de ansiedad, de repente hay series como la nuestra que tienen una labor social. Dentro de todo la malo que pasa con el coronavirus, el que haya caído la fecha de estreno en este momento, me parece una bendita casualidad”, declaró Arce a Excélsior.