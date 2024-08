Premios Emmy 2024: ¿Dónde y a qué hora ver la entrega de reconocimientos?

La 76.ª Entrega de los Premios Emmy , organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, se celebrará el próximo 15 de setiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Esta gala, que reconoce las mejores producciones televisivas del año, será transmitida en vivo a partir de las 7 p. m. por TNT y el servicio de streaming Max.

Previo a la ceremonia, a las 6 p. m., se emitirá el pre-show “Punto de encuentro”, el cual brindará acceso exclusivo a la intimidad de la premiación, incluyendo entrevistas con los nominados.

La conducción del evento estará a cargo de los reconocidos actores Eugene Levy y Dan Levy, quienes, al ser padre e hijo, marcan un hito al convertirse en el primer dúo familiar en presentar los Premios Emmy.

Este 2024, las producciones con mayor número de nominaciones son Shōgun, con 25 candidaturas, y The Bear, con 23, la cual destaca por romper récords en la categoría de comedia. Entre las categorías más esperadas se encuentran Mejor serie dramática, donde compiten títulos como The Crown, Fallout y Shōgun. En la categoría de Mejor Serie de Comedia, las favoritas incluyen Abbott Elementary, Only Murders in the Building y la mencionada The Bear.

La ceremonia completa estará disponible en la plataforma Max y Hulu después de su transmisión, para aquellos que deseen revivir los momentos más destacados de la noche.