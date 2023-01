Papi Pazz estrena show después de que prueba de salud le cambiara la vida

Hace casi un año que Mauricio Artavia, el conocido Papi Pazz, empezó a ver la vida de manera distinta. La noticia de una masa detectada cerca de su riñón le angustió por varias semanas, luego agradeció enormemente que el tumor hallado fuera benigno. Tras una cirugía fue retirado, pero todo cambió para el humorista.

Allan Conejo y Papi Pazz unieron su talento para el show 'Stand Up Music'. Foto: Mauricio Artavia para LN

“Usted ve diferente a Dios cuando piensa que va a morir”, dijo aquella vez. Y a finales de enero, casi 10 meses después de aquella cirugía, Artavia ve la vida distinta y vive con gratitud.

“Mi vida va muy bien. Hay una parte de la Biblia que dice que ‘todo obra para bien’ (Romanos 8:28). Ese versículo tiene toda la razón, después de lo que viví me ha ido muy bien y he aprendido a ver la vida de otra forma y a valorar más, a vivir el día a día como debe de ser. Ha sido algo muy bueno. Al final el tumor era benigno, aún así tuve un cambio rotundo: soy una persona más agradecida”, comentó el humorista.

Papi Pazz tras extirpación de tumor: ‘usted ve diferente a Dios cuando piensa que va a morir’

Papi Pazz se recupera tras remoción de tumor

Humor y música Copiado!

Apenas se repuso, Papi Pazz empezó a trabajar de nuevo, pues el humor además de ser su fuente de ingresos, es la alegría de su existir. Asegura que el trabajo se le ha duplicado e incluso en noviembre ideó, junto al músico Allan Conejo, un show que lo tiene muy emocionado.

“Es música con humor. Mi compañero es músico. Hacemos Stand Up Music y ha surgido mucho trabajo. Es una bendición.

“En general, el diciembre pasado fue en el que más trabajo he tenido. Estoy muy contento. Todo ha sido una bendición. Además de que he tratado de estudiar más el humor y de tener una propuesta cada vez más original. Me siento perfecto, con ganas de trabajar y muy estudioso”, comentó el humorista. En diciembre él fue una de las figuras humorísticas de El Chinamo.

Su nuevo show es su más grande ilusión en tiempos recientes, incluso, ya lo contrataron para que lleve el espectáculo hasta Michigan, Estados Unidos. “Vamos creciendo”, comentó agradecido.

Stand Up Music reviste de esperanza al conocido Piolín. “Esto me permite ser original. El ser original es algo que vale mucho. Cuando una persona se ríe de un chiste de uno, uno se siente muy bien y si ese chiste nació de su cabeza se siente mucho mejor”, agregó.

Papi Pazz cuenta que la idea de fusionar humor con música nace luego de que él se enterará de que la mejor manera de ofrecer diversión es ofrecer juntas ambas artes.

“Si nos vamos al pasado Gorgojo utilizaba música, una más vacilona. La de nosotros es más música que la gente no puede dejar de corear. Es una fusión muy hilarante”, contó el humorista.

Artavia lleva dos meses con este proyecto que nació en la habitación de un hotel donde él y Conejo estaban trabajando por separado. Se les ocurrió unir talentos, escribieron el show y lo presentaron en la noche. Fue tal el éxito que el propietario del lugar les pidió presentarse una vez al mes. Ahora Mauricio espera provocar carcajadas en más personas.

“Quien lo escucha lo quiere seguir escuchando. Formamos un buen complemento. Le pedimos al público costarricense la oportunidad para hacerlos reír con originalidad”, añadió Papi Pazz, quien se mantiene más positivo que nunca.