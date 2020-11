“El cáncer de próstata es más común de lo que pensamos en nuestro país y en su fase inicial no presenta ninguna sintomatología. Por eso es vital que para generar un diagnóstico temprano y tener la valiosa oportunidad no solo de curar al paciente, sino de que conserve una excelente calidad de vida, los hombres mayores de 40 años deben realizarse el examen de sangre y el tacto rectal. Sobre este último procedimiento, que dura tan solo unos segundos, hay muchos prejuicios que debemos combatir; hacerse un tacto rectal no resta hombría, más bien es un acto de valentía que muestra el compromiso con la salud y el amor a la familia”.