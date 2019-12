“Lo que más me gusta de la música es que es algo que nos diferencia a todos, nos emociona, nos hace sentir muchas emociones diferentes. Tiene esa especialidad. Cuando oigo música me siento bien, cuando estoy triste o enojada me hace sentir mejor”, dijo la niña, quien eligió la pieza de Annie debido a que es su musical favorito por el mensaje que lleva intrínseco.