“En el 2019 me hice un ahorrito y me fui a Estados Unidos hacer audición con una banda y no pasé, pero aprendí un montón. Después, a inicios del 2020, Troopers hizo audiciones en Costa Rica y yo fui y me aceptaron, pero ya no habían campos en las filas en las que yo quería y me tocó esperar. Entonces, este año, lo volví a intentar en una audición virtual y lo logré”, relata el joven de 21 años.