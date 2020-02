“Aquí se enfrentan un montón de miedos y situaciones que en las oficinas no se presentan y esa experiencia ha sido muy enriquecedora para las compañías que nos han elegido para esa actividad. A mí me gustaría que la gente pueda venir y disfrutar en este campo para que logren contacto con la naturaleza y el aire. En un gimnasio, por ejemplo, no se respira aire puro; aquí sí. Estas vistas bellísimas recrean”, agrega Carlos Gutiérrez.