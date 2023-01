Miss Universo 2022: María Fernanda Rodríguez lucirá alas de colibrí pintadas por una sancarleña

En la gala de trajes de fantasía del Miss Universo, la costarricense María Fernanda Rodríguez lucirá unas grandes alas de colibrí, que se complementan con un corsé y un casco con la forma del pico del ave este miércoles 11 de enero.

El concurso, pactado para arrancar a las 9 p. m., es conocido por llenar de color, brillo, creatividad y cultura la pasarela, que tiene por objetivo que las aspirantes muestren un poco más de su país.

En esta ocasión, Miss Costa Rica 2022 se inclinó por mostrar un colibrí, cuyas alas fueron diseñadas por la artista sancarleña Briyett Rodríguez, quien desde hace más de 16 años se dedica a la pintura.

María Fernanda Rodríguez lucirá su traje de fantasía ante el jurado de Miss Universo este miércoles 11 de enero. (BENJAMIN ASKINAS/MISS UNIVERSO)

La artista detalla que Fernanda y ella se conocen desde hace años, pues la actual Miss Costa Rica fue parte de su primera generación de alumnos de pintura, hace más de una década, cuando la modelo era una niña.

“Casualmente, yo había hecho unas alas para un restaurante hace como tres años; hace unos meses, me encontré la foto por ahí y la publiqué. Fernanda la vio y, de inmediato, me contactó y me dijo que andaba buscando a alguien exactamente como yo, que le diseñara unas alas para el traje”, explicó.

Rodríguez no se pudo negar a la petición de la reina de belleza y comenzó a trabajar en las alas para su exalumna, pues consideraba que era una oportunidad muy grande de exponer su talento ante los ojos del mundo.

La profesora tardó aproximadamente un mes en tener la estructura lista, pues debió elaborar no solo dos, sino cuatro ya que la Miss Costa Rica lucirá tanto el frente como la parte de atrás de las alas. Todas fueron hechas a mano.

“Fue un privilegio poder elaborar las alas, pero también fue un reto, uno de los que más me ha emocionado y que más tiempo me ha tomado en elaborarlas... Sin embargo, una oportunidad así no se da todos los días”, contó.

Las alas azules y verdes están montadas sobre una estructura metálica; entre los materiales que utilizó se destacan el cartón y el foam. Además, las plumas las dibujó una a una, luego las cortó y las pintó con dos capas para pegarlas finalmente.

Por otras parte, el corsé y el casco fueron diseñados por Mauricio Jiménez, preparador de la modelo, a modo de complemento de las majestuosas alas que la tica lucirá este miércoles 11 de enero ante el jurado del Miss Universo, que se lleva a cabo en Nueva Orleans, en Estados Unidos.

La gala final de la edición 71 del Miss Universo, se realizará en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial el próximo sábado 14 de enero a las 7 p. m., hora de Costa Rica.