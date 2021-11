Milena González y el machismo al que se enfrenta (y acalla) por ser mujer trailera

Al aparecer manejando o realizando diferentes actividades en su gran camión, Milena González González es una trailera costarricense que ha despertado mucho interés en redes sociales. Hoy es seguida por más de dos millones de personas en TikTok y es usual ver sus videos y contenido en plataformas de otros países.

Esta vecina de Guápiles, de 34 años, recibe por lo general comentarios muy positivos por su labor y entereza para realizar un trabajo que muchas personas consideran debe realizarse únicamente por hombres. Sin embargo ella lo hace por sí misma, enorgulleciéndose por quienes la admiran por ser tan determinada y trabajadora.

Aparte del apoyo y mensajes de admiración, esta madre de cinco hijos también lidia con el machismo de quienes incluso le han dicho que ella debería estar lavando platos. Milena no se inmuta ante esas voces, más bien se concentra en salir adelante con su trabajo y pasión.

. Foto de listados Milena González para LN

“Me ha tocado lidiar con el machismo... hasta de parte de mujeres. Me critican por mi forma de vestir. He visto comentarios feos porque creen que yo lo que quiero es exhibirme y eso no es así. No aprendí a manejar un camión para exhibirme”, comentó Milena.

“Alguien no va a aprender algo tan complicado, que además requiere paciencia y responsabilidad solo por exhibirse. Por otro lado, hay hombres que se cuestionan que qué hago montada ahí. Que yo tengo que estar lavando platos. Que a quién se le ocurrió darle un camión a una mujer, que por eso ocurren accidentes”, agrega.

En ocasiones tantos señalamientos resultan molestos, pero ella no se enfoca en lo negativo. Los sentimientos positivos son cada vez más, sobre todo cuando al publicar un video de la labor que tanto la apasiona páginas de otros países lo comparten, teniendo así aún más alcance.

“Cuando las páginas de camiones de Centroamérica, Colombia, República Dominicana o Estados Unidos me publican me siento tan orgullosa. Aún me cuesta creer que reconocen mi labor a nivel nacional e internacional. No me considero una persona famosa, esa palabra es muy grande: creo que soy humilde, lo veo como que es un reconocimiento a mi labor. Reconocen a una mujer quitándose los miedos y que es segura de sí misma”, expresa Milena con evidente satisfacción.

Además de ser trailera, ella tiene su propia empresa en la que ofrece transporte y los servicios de otros camioneros.

Milena, una amante del ejercicio y la salud integral, también trabaja como generadora de contenido para algunas marcas.

Puede leer la historia ampliada de Milena González haciendo clic aquí.