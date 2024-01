Mickey Mouse ‘se escapa’ al control de Disney en nuevos juegos de video (y uno es de terror)

El tierno ratoncito Mickey Mouse, que iba al timón de un barco de vapor, ahora pasará a tener versiones más extrañas y siniestras, muy alejadas del personaje original que protagonizó el corto Steamboat Willie, de Disney. A partir del 1. ° de enero de 2024 la imagen del dibujo animado quedó oficialmente fuera de la ley de derechos de autor, por lo que cualquier persona puede reversionar al icónico roedor.

Luego de que se confirmara que Mickey (el de Steamboat Willie) ya era “agente libre”, comenzaron a circular noticias de las nuevas versiones que habrá del personaje. Por ejemplo, que será protagonista de la película Mickey’s House Trap, una producción de la empresa estadounidense Bailey Phillips Production. En el primer avance de este filme se muestra a un asesino utilizando la máscara del ratón, rompiendo con el espíritu infantil del personaje.

Ahora es en el mundo de los juegos de video que el Mickey en blanco y negro pasará a ser protagonista. Los desarrolladores de Nightmare Forge lanzaron al público el primer tráiler de Infestation 88, un videojuego que muestra el lado más terrorífico y oscuro de Steamboat Willie, informó El Comercio de Perú.

Ahora, Mickey Mouse será protagonista del videojuego 'Infestation 88'. (El Comercio/Perú/GDA)

De acuerdo con la descripción, Infestation 88 es un juego de terror de supervivencia cooperativo por episodios de uno a cuatro jugadores, en el que todos cumplen el papel de exterminadores. En otras palabras, los jugadores están llamados para enfrentar misteriosas infestaciones, continuó el medio peruano.

Pero el asunto no se queda ahí. Ya está disponible el juego Inverse Ninjas VS. The Public Domain con Mickey inmiscuido en un mundo lleno de disparos y explosiones. Su objetivo es luchar contra enemigos como Winnie the Pooh (cuyos derechos de autor vencieron el año pasado).

Conforme pase el tiempo, sin duda, aparecerán más facetas del querido ratón, que de hacer felices a los niños con sus tiernas e inocentes aventuras, pasará ahora a conquistar a diversos, atrevidos e inimaginables públicos.