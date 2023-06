‘Merlina 2′: Jenna Ortega revela cambios drásticos para la nueva temporada de la serie

Jenna Ortega, la estrella de la popular serie de Netflix Merlina, reveló cambios drásticos de cara a la segunda temporada. La actriz tenía muchas ganas de crear y producir durante el rodaje de la entrega anterior, donde, según confesó, realizó modificaciones al guion para que algunas escenas sean más acordes a su personaje. Por eso, en los nuevos capítulos, regresará con el rol de productora ejecutiva.

En esta serie, basada en la conocida franquicia de Los locos Addams, la actriz interpreta a Merlina, quien navega por las dificultades de la adolescencia en la Academia Nevermore, donde sus padres Gomez y Morticia Addams la inscribieron.

La trama mostró anteriormente misterios y criaturas espeluznantes en la nueva escuela, incluyendo un triángulo amoroso entre Merlina, Tyler Galpin (Hunter Doohan) y Xavier Thorpe (Percy Hynes White). Sin embargo, en una entrevista de Actors on Actors de Variety, Ortega comentó que, en la segunda temporada, la carga romántica de la serie se reducirá, pues los productores esperan explorar más el aspecto terrorífico.

Ortega dijo que “como (la serie) es tan alegre, pero llena de vampiros, hombres lobo y superpoderes, no lo querrán tomar demasiado en serio (...). Nos desharemos de cualquier interés amoroso romántico para Merlina, lo cual es realmente emocionante”.

El ascenso de Ortega como productora ejecutiva se produce luego de algunas discusiones en el set de rodaje durante la producción de la primera temporada. Pero, a mayor participación de la actriz en el desarrollo del personaje, menos tensiones de cara a la segunda temporada.

“Entonces, en preparación para una segunda temporada, queríamos adelantarnos a la curva y asegurarnos de poder comenzar las conversaciones antes. Y tengo tanta curiosidad. Quiero ver los atuendos, los nuevos personajes que están llegando, los guiones, y fueron lo suficientemente amables como para dejarme ponerme el sombrero de productor”, comentó Ortega.

“Siendo una mujer joven en la industria, a veces no te toman en serio o no están abiertos a conversaciones anteriores. He tenido conversaciones locas con personas que me han limitado, debido a mi edad o simplemente por ser actriz. Te conviertes en un títere”, reveló Ortega.

“Pero las experiencias más gratificantes y de las que estoy más orgullosa son aquellas en las que se escucha la voz de todos. Todos aportan algo”, añadió.

Aún se desconoce cuáles serán exactamente las nuevas tramas de Merlina 2. Sigue siendo tan misterioso como la protagonista.

Jenna Ortega adelantó algunos cambios que tendrá la serie de Netflix 'Merlina'. (Netflix)

