Lussania Víquez sobre nuevo pódcast junto a Ginnés Rodríguez: ‘Esperamos tocar muchos corazones’

Durante los cortes comerciales del programa Informe 11: Las historias, las presentadoras del programa, Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez, han sostenido conversaciones de mil y un temas diferentes. No obstante, siempre se veían interrumpidas por una voz que les advertía: “5,4,3,2,1... Al aire”.

Ahora podrán sacarse esa espinita y conversar largo y tendido en su nuevo pódcast Realidades. El programa tendrá su estreno el próximo 16 de julio, a las 2 p. m., y estará disponible en las plataformas de Spotify, YouTube y Repretel.com.

“La idea es que vean, no a las presentadoras, sino a la Lussania y Ginnés de siempre. Por eso se llama Realidades. Son temas ordinarios y cotidianos que no todo el mundo aborda, menos hoy en día en que en redes sociales todos son perfectos, guapísimos y súper exitosos, supuestamente. Esperamos tocar muchos corazones”, declaró Víquez.

Pódcast 'Realidades' con Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez

Los pódcast tendrán una duración aproximada de 20 minutos, en los que las comunicadoras reflexionarán desde sus vivencias sobre diversos temas cotidianos. El primer capítulo recibe el nombre de La patada transformadora: salir de la zona de confort.

“Son esos momentos donde alguien nos dice algo que nos hiere, da chicha, hace llorar o nos mueve el piso; pero nos hace levantarnos y hacerlo con más ganas. Es una patada, pero que al fin y al cabo nos transforma y nos hace ser mejores”, comentó Víquez.

Realidades continuará fortaleciendo el éxito que Ginnés, de 41 años y Lussania, de 38 forman desde hace más de tres años. Esta mancuerna comenzó cuando en el 2021 Rodríguez se incorporó a Informe 11: Las historias, tras la salida de Natalia Monge.

“Cuando empezamos a trabajar juntas obviamente tenía susto, porque conocía a Ginnés, pero solo de ‘hola y adiós’. Yo decía ‘ojalá que haya química‘, porque eso se nota al aire. Pero siempre he creído que Dios obra de maneras muy interesantes y me puso al lado de una mujer maravillosa, que quiero muchísimo y de la que aprendo montones”, relató la conductora televisiva.

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez, presentadoras de 'Informe 11: Las historias', han desarrollado un fuerte vínculo y se han acompañado en momentos importantes de sus vidas. Foto: Instagram

De acuerdo con Víquez, algunos de los episodios ya fueron grabados y describe esta experiencia como muy positiva. Considera que este programa es una oportunidad para mostrarse al público de una manera más transparente y cercana.

“Me he sentido muy cómoda y muy yo. No voy a mentir, en algún momento me sentí vulnerable, porque uno es humano y experimenta muchas emociones. El hecho de abrir tu corazón de par en par, siempre te genera mucha vulnerabilidad, pero esa es la idea”, confesó.

Por otro lado, desea aprovechar su experiencia como figura mediática para ayudar en la erradicación de los ideales imposibles promovidos en la sociedad. Asegura que es necesario un espacio para concientizar sobre los matices positivos y negativos que tienen todos los pasajes de la vida.

“Es una invitación a ser autocríticos, a reflexionar que no todo es lo que parece. Por poner un ejemplo real: la maternidad es precioso, pero es lo más cansado del planeta Tierra. Todo el mundo te pinta que ser mamá es el jolgorio andante, y Dios guarde vos digás que estás triste, porque te tiran durísimo. La gente se siente en la posibilidad de juzgarte y por eso muchos no se atreven a hablar”, aseveró Víquez.

LEA MÁS: Lussania Víquez ignora críticas sobre su físico y afirma que trata de no ser su ‘peor verdugo’

El nuevo pódcast es un anhelo que ambas conductoras tienen desde hace un tiempo y que ellas mismas propusieron a Repretel, que vio la idea con buenos ojos.

“Estamos pensando en hacer un pódcast desde hace tres años, incluso desde antes de que se pusieran tan de moda. Pasaron muchas cosas que hicieron que nunca pudiéramos dar rienda suelta a ese sueño. Ahí es donde uno se da cuenta que uno propone y Dios dispone”, explicó la presentadora.

Víquez tiene claro que, aunque espera que la mayor cantidad de gente se sienta identificada, el “hablar las cosas como son” implica que algunas personas puedan incomodarse con los temas expuestos en el pódcast.

“Invito a la gente a que nos den una oportunidad, que lo vean y lo escuchen. Si encuentran algo que les sirve, les impacta o les deja una huellita bonita ojalá se lo compartan a alguien más, a alguien quizá lo pueda necesitar”, afirmó.