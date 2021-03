“Yo estaba recién graduado y un profesor llamó a un estudio y les dijo ‘contraten a Luis Gadea, él es bueno animando’. Ellos normalmente hacen entrevistas, pero confiaron en él y simplemente me escribieron y me dijeron que si estaba interesado en trabajar con ellos y ya, listo, me dieron un contrato. Desde entonces ha sido así: termino un proyecto, alguien me recomienda y empiezo en otro... he tenido suerte en eso”, relata.