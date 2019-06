En más de una ocasión en sus redes sociales se han visto los respectivos textos: “El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar (...) Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado (...)”, “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” y “Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo".